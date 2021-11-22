«Страшнее был, конечно, перцовый газ». Корреспондентка СТВ рассказала о том, как попала под водомёты на границе

Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу « По существу » своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты.

Алена Сырова, СТВ:

Наши коллеги все эти дни с начала организации этого лагеря стихийного работали у погранпрехода. И Вероника Кудринецкая была как раз таки одной их тех, моя коллега, сотрудница телеканала СТВ оказалась в эпицентре. Кадры с тем, как ты закрываешь лицо от, я так полагаю, газа, который польские пограничники пустили, облетели весь мир. Это было ожидаемо?

Вероника Кудринецкая, корреспондент СТВ:

Если честно, когда мы во вторник [16 ноября – прим. ред.] выезжали в командировку рабочую, естественно, была какая-то опаска, что это граница и такой конфликт и что-то может произойти. Была опаска, наверное, к этим людям вообще ко всем, в том числе к беженцам. Потому что это чужой народ, у них своя культура, ты не знаешь, чего ждать. Относились с опаской к ним, а на самом деле не ждали, что Польша, силовики, вроде бы цивилизованные люди, что они поступят так.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я когда смотрел прямое включение во вторник, когда ты стояла и рядом с тобой падали струи воды, у меня такое было впечатление, что по тебе целились.