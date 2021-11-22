«Страшнее был, конечно, перцовый газ». Корреспондентка СТВ рассказала о том, как попала под водомёты на границе

Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу «По существу» своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты.
Алена Сырова, СТВ:
Наши коллеги все эти дни с начала организации этого лагеря стихийного работали у погранпрехода. И Вероника Кудринецкая была как раз таки одной их тех, моя коллега, сотрудница телеканала СТВ оказалась в эпицентре. Кадры с тем, как ты закрываешь лицо от, я так полагаю, газа, который польские пограничники пустили, облетели весь мир. Это было ожидаемо?
Вероника Кудринецкая, корреспондент СТВ:
Если честно, когда мы во вторник [16 ноября – прим. ред.] выезжали в командировку рабочую, естественно, была какая-то опаска, что это граница и такой конфликт и что-то может произойти. Была опаска, наверное, к этим людям вообще ко всем, в том числе к беженцам. Потому что это чужой народ, у них своя культура, ты не знаешь, чего ждать. Относились с опаской к ним, а на самом деле не ждали, что Польша, силовики, вроде бы цивилизованные люди, что они поступят так.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я когда смотрел прямое включение во вторник, когда ты стояла и рядом с тобой падали струи воды, у меня такое было впечатление, что по тебе целились.
Вероника Кудринецкая:
Мы попали под водомет из воды, то есть были все мокрые. Страшнее был, конечно, перцовый газ. И даже было видно в прямом эфире, что он сразу попал, даже было сложно говорить. Но еще страшнее от того, когда ты со стороны, рядом с собой видишь этих людей, которые до этого намучались на границе – спали в палатках на сырой земле, дети… Когда этот водомет просто в маленького ребенка, он его сносит с ног, ты видишь это своими глазами. Это страшно сейчас смотреть просто на картинке, а когда ты там рядом…
Алена Сырова:
Но вы же были в синих жилетах, чтобы пресса выделялась.
Вероника Кудринецкая:
Да, мы выделялись, но я уверена, что для польских силовиков мы были в статусе этих же людей, которых они не хотели пускать.
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