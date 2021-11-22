Александр Лукашенко: я жду, когда Евросоюз ответит на вопрос по 2000 беженцев. Я их просил, чтобы они их забрали

В кабинет к Президенту Владимир Караник заходит с папкой документов. В руках у губернатора предварительные итоги социально-экономического развития Гродненской области за 2021 год. У Юрия Караева же, что называется, информация из первых уст о положении дел в транспортно-логистическом центре, что под Гродно.

Новости Беларуси. За ситуацией на белорусско-польской границе весь мир следит уже третью неделю. И ключевое во всей этой проблеме – именно следит. Этим людям помогаем только мы. Едой, одеждой, медикаментами, крышей над головой – в общем, всем, чем можем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будем и дальше продолжать это делать. Этот момент особенно подчеркнул 22 ноября глава государства, принимая с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника Юрия Караева.

Помогать едой, одеждой, медикаментами мы будем и дальше, в том числе поможем и в организации обратного авиарейса домой. Кто захочет – вернется. Тем временем Евросоюз не стремится помочь в разрешении кризиса. И это несмотря на недавние телефонные разговоры нашего Президента с Ангелой Меркель. Кроме того, все помнят, что Запад пообещал выделить порядка 700 тысяч евро гуманитарной помощи. Пока это только слова, отметил Владимир Караник. Неубедителен и приезд международных организаций на границу к беженцам – это всего лишь красивая картинка для кадра. Должной помощи от них никакой. И в этом вопросе у Президента четкая позиция.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Европейцы настаивали, и Меркель в разговоре со мной говорила: «Господин Президент, допустите Управление Международной организации по миграции, допустите Управление Верховного комиссара ООН». И прочее. Я говорю: «У нас нет проблем». Но я уже вижу: некоторые лица (даже я по телевизору вижу) в который раз приехали сюда. Чего им сюда ездить? Для того, чтобы покрасоваться на фоне этих беженцев. Чтобы их ноги там не было. Вот это ты уже возьми под контроль. Чего они пиарятся на фоне этих беженцев? Если вы приехали – ну так вы помогите им. Не можете гуманитарный коридор организовать, так вы скажите, почему не можете. Помочь чем-то в быту для людей – пожалуйста, опыт же есть. Там же огромные финансы сконцентрированы у этих международных организаций.

Кроме Белорусского Красного Креста (я вижу, Шевцов там) и наших депутатов, представителей нашей власти, никто конкретно этим не занимается. А приезжают за нос ребеночка почесать. Чего ты чешешь ему этот нос грязными руками? На камеру, естественно.

И когда они конкретно задают вопрос этим так называемым международникам, они же ничего ответить не могут им – «мы это не можем». А чего тогда приехали? И я жду, когда Евросоюз ответит на вопрос по 2 000 беженцев. У нас же в этом лагере около 2 000 беженцев. Я их просил, чтобы они их забрали. Они сказали, Меркель мне пообещала – на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала (решено было в Евросоюзе), – контактные лица. Они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Беларуси Макей им звонит: «Давайте будем работать в этом ключе». – «Да мы там в командировке, еще где-то и прочее».