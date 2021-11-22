Президент Беларуси: «Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберёт к себе»

Новости Беларуси. За ситуацией на белорусско-польской границе весь мир следит уже третью неделю. И ключевое во всей этой проблеме – именно следит. Этим людям помогаем только мы. Едой, одеждой, медикаментами, крышей над головой – в общем, всем, чем можем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будем и дальше продолжать это делать. Этот момент особенно подчеркнул 22 ноября глава государства, принимая с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника Юрия Караева.

Помогать едой, одеждой, медикаментами мы будем и дальше, в том числе поможем и в организации обратного авиарейса домой. Кто захочет – вернется. Тем временем Евросоюз не стремится помочь в разрешении кризиса. И это несмотря на недавние телефонные разговоры нашего Президента с Ангелой Меркель. Кроме того, все помнят, что Запад пообещал выделить порядка 700 тысяч евро гуманитарной помощи. Пока это только слова, отметил Владимир Караник. Неубедителен и приезд международных организаций на границу к беженцам – это всего лишь красивая картинка для кадра. Должной помощи от них никакой. И в этом вопросе у Президента четкая позиция.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами – приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе.