Беженцы настолько опасны, что против них нужно использовать армию? Отвечает представитель ОО «Афганская община»

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Среди людей, которые на границе, много ваших соотечественников, они действительно такие воинственные и против них нужно выгонять столько армии? Мы сегодня увидели чиновников из ВОЗ, а позавчера – чиновников Управления по делам Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Они были и уехали. Такое ощущение, что они попиарились и уехали. На тех детях и беременных женщинах, которые находятся сейчас там. Стоит бояться этих людей?

Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу « По существу » своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты.

Бесмилла Мохманд, журналист-политолог, представитель общественной организации «Афганская община»:

Я когда смотрел с экрана телевизора, мне было страшно. Не говоря о тех, кто находились на границе перед этими военными, которые нацелили против мирных беженцев. А кто такой беженец? Это человек, который вынужден был покинуть свой дом, свой очаг и свою страну. Они приехали сюда и просят помощь. Я считаю, что права беженцев закреплены во многих международных документах: в протоколах, конвенциях, соглашениях 1926, 1928 годов, в Женевской конвенции, в конвенции 1938 года.

Кирилл Казаков:

Мы уже понимаем, что эти документы никто абсолютно не смотрит, не читает и не использует для работы с беженцами со стороны Европы.

Бесмилла Мохманд:

На Востоке есть такая поговорка: «Если хотите ловить рыбу, нужно мутить воду». Поэтому я думаю, что эти горячие места, театр военных действий во многих точках земли специально держат. Например, Афганистан. Там полвека идет война. Неужели нельзя там остановить эту войну? Можно, однако не хотят, потому что для некоторых привилегированных стран они являются сырьем. И вот они эти очаги оставляют вот такими горячими.

Кирилл Казаков:

Мы уже как-то говорили в этой программе, что Афганистан – страна богатая на природные ресурсы. По идее, там не люди нужны, а территория.

Бесмилла Мохманд:

Там не только территория, но и само расположение Афганистана очень удобное, выгодное, комфортное для некоторых стран.