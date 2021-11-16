Пошли в ход водомёты, распыляют перцовый газ. Польские силовики распугивают беженцев, под атаку попала и съёмочная группа СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси подчеркивает важность защитить свою страну и народ, не допустить столкновений. Об этом он заявил на совещании об обстановке на государственной границе, которое проходит прямо сейчас. Теперь о том, что происходит в «Брузгах». Нам начала поступать информация, что лагерь беженцев пришёл в движение. «Go Poland!», – кричат люди. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все подробности узнаем прямо сейчас. На связь со студией выходит наш корреспондент Вероника Кудринецкая.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Группа курдских беженцев совершила попытку прорыва. У них закончились силы, еда и вода, и они попытались проломить колючую проволоку. Польские силовики и спецназ используют дымовые шашки, гранаты, водометы пошли в ход. Распыляют перцовый газ. Люди просят открыть им гуманитарный коридор в зеленую Европу. – Граната!

Мы видим, как беженцы забрасывают силовиков. Прямо сейчас распыляют перцовый газ. Несколько минут назад бросали дымовые шашки, сейчас просто распугивают их перцовым газом. Уже несколько человек получили ожог глаз, дыхательных путей. Обстановка на белорусско-польской границе по-настоящему напряженная. – Граната, уходи! Люди идут на крайние меры. Гуманитарную помощь подвозят, но ее не хватает. Люди замерзли, хотят пить и есть и уже такими способами заявляют демократической Европе о желании для своих детей светлого будущего. Но, как мы видим, польские силовики применяют газ. Сложно говорить, потому что мы тоже немножко попали под атаку.