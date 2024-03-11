Гендиректор «Атлант»: станкостроение переживает подъём – это направление мы будем оставлять

Навести порядок, восстановить дороги, создать новую номенклатуру уникальных товаров. Кадровый понедельник во Дворце Независимости оказался многообразным на темы и поручения от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От конкретных нареканий к конкретным чиновникам до консолидации общественной ответственности. Глава государства расставил акценты в работе с людьми и в отношении даже к небольшим деревням.

Наша Беларусь в целом – ухоженная страна. Но не везде. В Швейцарию нашу страну мы можем превратить только совместными усилиями. Это только совместная дорога. Вопрос касается и качества дорог, и состояния земельных участков и дворов. Глава государства расставил акценты и в работе с людьми, и в отношении даже к небольшим так называемым неперспективным селам. Лукашенко: вот вам и Год качества! Человек едет по дороге – яма на яме! Подробности.

Сегодня в плейлисте назначенцы на директорские кресла. Причем предприятия-атланты нашей промышленности. С сегодняшнего дня «Атлант» возглавил заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик. Смелый и мужской поступок, учитывая то, что предприятию надо будет прыгнуть выше себя, работая в тех же сложных условиях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы мне честно скажите, Дмитрий, вы сами решили туда идти или вас просто выпихивают на эту должность? Дмитрий Харитончик, генеральный директор ЗАО «Атлант»:

Ни в коем случае. Я начинал с завода, более 12 лет отработал на «БелАЗе» в свое время, поэтому это абсолютно осознанный выбор.

– Я буду только рад, потому что, когда я приезжаю сюда, выезжаю отсюда, смотрю на «Атлант» и ведь понимаю, что там проблемы есть. И люди недовольны некоторые, поэтому нам надо это предприятие сделать настоящим предприятием. Это неплохие холодильники, стиральные машины неплохие. Но если кто-то демпингует, нам надо рынок защищать. Объемы продаж качественных товаров в условиях горячей конкуренции необходимо будет увеличивать. Но «Атлант» – не только привычные холодильники и «стиралки». Это и станкостроение и литье.

Дмитрий Харитончик:

Был реализован хороший проект по литейному производству. Сейчас этот проект нужно дальше развивать и уходить больше в добавленную стоимость, необходимо приобрести оборудование, а не только заготовку продавать, но продавать именно готовое изделие. Что касается станков, то, безусловно, сейчас рынок станкостроения переживает определенный подъем – мы это видим. Есть спрос на станки как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Беларусь. Поэтому, конечно же, это направление мы будем оставлять.

Локализация производства, вывод новых продуктов на сложный рынок. Разворачивать и разгонять «БелАЗ» в условиях новых экономических треков технический директор Сергей Лесин будет уже в новой должности генерального директора. Крупнейший бренд оказался весьма поворотливым. В дальнейшей стратегии развития – создание востребованной номенклатуры. Западный производитель ушел – восточный такое не выпускает.

По головной площадке – это диверсификация в части видов продукции. Это гидравлический экскаватор, это тяжелый 70-тонный грейдер. Это техника, аналогов которой ни у нас, ни в Китае, ни в России тем более нет. Подробности.

Тема экономики присутствовала и в других кадровых назначениях. Заместитель министра экономики Андрей Картун стал первым замом. А на его место назначена Марина Мажинская, до назначения в Администрации Президента она занималась региональной политикой.