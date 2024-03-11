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Гендиректор «Атлант»: станкостроение переживает подъём – это направление мы будем оставлять

11 марта 2024 18:38
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Навести порядок, восстановить дороги, создать новую номенклатуру уникальных товаров. Кадровый понедельник во Дворце Независимости оказался многообразным на темы и поручения от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От конкретных нареканий к конкретным чиновникам до консолидации общественной ответственности. Глава государства расставил акценты в работе с людьми и в отношении даже к небольшим деревням.

Гендиректор «Атлант»: станкостроение переживает подъём – это направление мы будем оставлять-1

Наша Беларусь в целом – ухоженная страна. Но не везде. В Швейцарию нашу страну мы можем превратить только совместными усилиями. Это только совместная дорога. Вопрос касается и качества дорог, и состояния земельных участков и дворов. Глава государства расставил акценты и в работе с людьми, и в отношении даже к небольшим так называемым неперспективным селам.

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Гендиректор «Атлант»: станкостроение переживает подъём – это направление мы будем оставлять-4

Сегодня в плейлисте назначенцы на директорские кресла. Причем предприятия-атланты нашей промышленности. С сегодняшнего дня «Атлант» возглавил заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик. Смелый и мужской поступок, учитывая то, что предприятию надо будет прыгнуть выше себя, работая в тех же сложных условиях.

Гендиректор «Атлант»: станкостроение переживает подъём – это направление мы будем оставлять-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы мне честно скажите, Дмитрий, вы сами решили туда идти или вас просто выпихивают на эту должность?

Дмитрий Харитончик, генеральный директор ЗАО «Атлант»:
Ни в коем случае. Я начинал с завода, более 12 лет отработал на «БелАЗе» в свое время, поэтому это абсолютно осознанный выбор.
– Я буду только рад, потому что, когда я приезжаю сюда, выезжаю отсюда, смотрю на «Атлант» и ведь понимаю, что там проблемы есть. И люди недовольны некоторые, поэтому нам надо это предприятие сделать настоящим предприятием. Это неплохие холодильники, стиральные машины неплохие. Но если кто-то демпингует, нам надо рынок защищать.

Объемы продаж качественных товаров в условиях горячей конкуренции необходимо будет увеличивать. Но «Атлант» – не только привычные холодильники и «стиралки». Это и станкостроение и литье.

Гендиректор «Атлант»: станкостроение переживает подъём – это направление мы будем оставлять-10

Дмитрий Харитончик:
Был реализован хороший проект по литейному производству. Сейчас этот проект нужно дальше развивать и уходить больше в добавленную стоимость, необходимо приобрести оборудование, а не только заготовку продавать, но продавать именно готовое изделие. Что касается станков, то, безусловно, сейчас рынок станкостроения переживает определенный подъем – мы это видим. Есть спрос на станки как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Беларусь. Поэтому, конечно же, это направление мы будем оставлять.

Гендиректор «Атлант»: станкостроение переживает подъём – это направление мы будем оставлять-13

Локализация производства, вывод новых продуктов на сложный рынок. Разворачивать и разгонять «БелАЗ» в условиях новых экономических треков технический директор Сергей Лесин будет уже в новой должности генерального директора.

Крупнейший бренд оказался весьма поворотливым. В дальнейшей стратегии развития – создание востребованной номенклатуры. Западный производитель ушел – восточный такое не выпускает.

Гендиректор «Атлант»: станкостроение переживает подъём – это направление мы будем оставлять-16

По головной площадке – это диверсификация в части видов продукции. Это гидравлический экскаватор, это тяжелый 70-тонный грейдер. Это техника, аналогов которой ни у нас, ни в Китае, ни в России тем более нет. Подробности.

Гендиректор «Атлант»: станкостроение переживает подъём – это направление мы будем оставлять-19

Тема экономики присутствовала и в других кадровых назначениях. Заместитель министра экономики Андрей Картун стал первым замом. А на его место назначена Марина Мажинская, до назначения в Администрации Президента она занималась региональной политикой.

Гендиректор «Атлант»: станкостроение переживает подъём – это направление мы будем оставлять-22

Дмитрий Захаров первый заместитель Могилевского КГК возглавил Департамент финансового контроля в Комитете государственного контроля. Сегодня же решена кадровая задача со звездочкой. Это назначение так или иначе касается всего общества. На недавней встрече с ректоратом страны пред научной элитой Президент поставил конкретные задачи.

Лукашенко – ректорам: «Выпускники должны четко осознавать, что наше вузовское образование в Беларуси лучшее». Читайте здесь.

Гендиректор «Атлант»: станкостроение переживает подъём – это направление мы будем оставлять-25

Теперь идеологией и воспитательной работой в системе Минобразования будет заниматься Екатерина Петруцкая, до этого назначения возглавляла столичный педколледж. Истоки кадрового потенциала начинаются со школьного образования.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Дмитрий Харитончик # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Сергей Лесин

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