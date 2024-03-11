Лукашенко: человек провалился, а мы его поднимаем в область – так быть не должно!

Навести порядок, восстановить дороги, создать новую номенклатуру уникальных товаров. Кадровый понедельник во Дворце Независимости оказался многообразным на темы и поручения от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От конкретных нареканий к конкретным чиновникам до консолидации общественной ответственности. Глава государства расставил акценты в работе с людьми и в отношении даже к небольшим деревням.

Посылы Первого в любой кадровый день касаются не только назначенцев. Весь госаппарат. Среди проблем, поднятых сегодня, социально острая – как общество относится к рокировкам во власти. Слухи усугубляют интернет-фейки. Хотя порой не обходится и без первопричины. Президент озвучил один из триггеров общественного возмущения: зачем двигать тех, кто не справляется на своем участке?