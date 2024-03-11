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Лукашенко: человек провалился, а мы его поднимаем в область – так быть не должно!

11 марта 2024 17:41
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Навести порядок, восстановить дороги, создать новую номенклатуру уникальных товаров. Кадровый понедельник во Дворце Независимости оказался многообразным на темы и поручения от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От конкретных нареканий к конкретным чиновникам до консолидации общественной ответственности. Глава государства расставил акценты в работе с людьми и в отношении даже к небольшим деревням.

Посылы Первого в любой кадровый день касаются не только назначенцев. Весь госаппарат. Среди проблем, поднятых сегодня, социально острая – как общество относится к рокировкам во власти. Слухи усугубляют интернет-фейки. Хотя порой не обходится и без первопричины. Президент озвучил один из триггеров общественного возмущения: зачем двигать тех, кто не справляется на своем участке?

Лукашенко: человек провалился, а мы его поднимаем в область – так быть не должно!-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваш человек не справился с работой, провалил фактически. Да при нашем-то отношении. Если бы в советские времена, сослали бы уже на Колыму. Но так мягко говорим: провалил. Мы его поднимаем в область. Но я не знаю, может, он по каким-то другим основаниям его приглашал в облисполком. Вы разберитесь – так быть не должно. Люди это видят. Так быть не должно. Люди именно так и оценят. И если этот человек там выложился так, что дальше некуда, заслужил это и прочее – это другое дело, но я сомневаюсь.

Лукашенко: человек провалился, а мы его поднимаем в область – так быть не должно!-4

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Изучим дополнительно вопрос.
– Поэтому эти вопросы надо очень серьезно рассматривать, чтобы здесь была определенная линия и люди нас понимали.
– Есть!

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Максим Рыженков

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