Лукашенко: человек провалился, а мы его поднимаем в область – так быть не должно!

Навести порядок, восстановить дороги, создать новую номенклатуру уникальных товаров. Кадровый понедельник во Дворце Независимости оказался многообразным на темы и поручения от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От конкретных нареканий к конкретным чиновникам до консолидации общественной ответственности. Глава государства расставил акценты в работе с людьми и в отношении даже к небольшим деревням.
Посылы Первого в любой кадровый день касаются не только назначенцев. Весь госаппарат. Среди проблем, поднятых сегодня, социально острая – как общество относится к рокировкам во власти. Слухи усугубляют интернет-фейки. Хотя порой не обходится и без первопричины. Президент озвучил один из триггеров общественного возмущения: зачем двигать тех, кто не справляется на своем участке?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваш человек не справился с работой, провалил фактически. Да при нашем-то отношении. Если бы в советские времена, сослали бы уже на Колыму. Но так мягко говорим: провалил. Мы его поднимаем в область. Но я не знаю, может, он по каким-то другим основаниям его приглашал в облисполком. Вы разберитесь – так быть не должно. Люди это видят. Так быть не должно. Люди именно так и оценят. И если этот человек там выложился так, что дальше некуда, заслужил это и прочее – это другое дело, но я сомневаюсь.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Изучим дополнительно вопрос.
– Поэтому эти вопросы надо очень серьезно рассматривать, чтобы здесь была определенная линия и люди нас понимали.
– Есть!
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