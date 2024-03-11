Лукашенко назначил новых директоров «БелАЗа» и «Атланта» – кадровые перестановки в Беларуси

Руководство министерств и регионов, гендиректора предприятий – ряд кадровых решений принял 11 марта Александр Лукашенко. С назначенцами традиционно глава государства встречается лично, чтобы обсудить проблемные моменты, определить зону ответственности и поставить задачи на перспективу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, сменилось руководство сразу двух промышленных флагманов: назначены генеральные директора «Атланта» и «БелАЗа». Напутствуя теперь уже глав предприятий, Президент обратил внимание на работу заводов. В центре внимания объемы производства, импортозамещение и новые виды продукции. Александру Лукашенко доложили о перспективных направлениях развития «БелАЗа». Сейчас работают над новыми видами техники, аналогов которым нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сергей Иванович, падения не будет? Сергей Лесин, гендиректор «БелАЗа»:

Предпринимаем меры, чтобы к концу года сохранить темпы, которые были набраны в предыдущие три. Александр Лукашенко:

Там темпы были неплохие.

Сергей Лесин:

Сейчас шахтная тематика – то, что требует нашего особого внимания. Мы даже сейчас опытные образцы переводим на основную, головную площадку, чтобы ускорить эту работу. По вагонам мы хорошо идем: 800 вагонов на экспорт предполагается. По головной площадке – это диверсификация в части видов продукции. Это гидравлический экскаватор, это тяжелый 70-тонный грейдер. То есть, расширяя линейку, мы нацелены на то, чтобы сохранить объемы даже при снижении рынка карьерных самосвалов. Александр Лукашенко:

Но, Сергей Иванович, чтобы это не было далекой перспективой. Вы правильно говорите: надо опытные образцы брать на головное предприятие и производить, продавать. Но не забудьте о качестве.