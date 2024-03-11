Лукашенко назначил новых директоров «БелАЗа» и «Атланта» – кадровые перестановки в Беларуси
Руководство министерств и регионов, гендиректора предприятий – ряд кадровых решений принял 11 марта Александр Лукашенко. С назначенцами традиционно глава государства встречается лично, чтобы обсудить проблемные моменты, определить зону ответственности и поставить задачи на перспективу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, сменилось руководство сразу двух промышленных флагманов: назначены генеральные директора «Атланта» и «БелАЗа». Напутствуя теперь уже глав предприятий, Президент обратил внимание на работу заводов. В центре внимания объемы производства, импортозамещение и новые виды продукции. Александру Лукашенко доложили о перспективных направлениях развития «БелАЗа». Сейчас работают над новыми видами техники, аналогов которым нет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сергей Иванович, падения не будет?
Сергей Лесин, гендиректор «БелАЗа»:
Предпринимаем меры, чтобы к концу года сохранить темпы, которые были набраны в предыдущие три.
Александр Лукашенко:
Там темпы были неплохие.
Сергей Лесин:
Сейчас шахтная тематика – то, что требует нашего особого внимания. Мы даже сейчас опытные образцы переводим на основную, головную площадку, чтобы ускорить эту работу. По вагонам мы хорошо идем: 800 вагонов на экспорт предполагается. По головной площадке – это диверсификация в части видов продукции. Это гидравлический экскаватор, это тяжелый 70-тонный грейдер. То есть, расширяя линейку, мы нацелены на то, чтобы сохранить объемы даже при снижении рынка карьерных самосвалов.
Александр Лукашенко:
Но, Сергей Иванович, чтобы это не было далекой перспективой. Вы правильно говорите: надо опытные образцы брать на головное предприятие и производить, продавать. Но не забудьте о качестве.
Коснулись кадровые перестановки и некоторых ведомств. Новые фамилии в руководстве министерств экономики, образования и ЖКХ. Также Президент согласовал кандидатуры на руководящие должности в Миноблисполкоме и двух райисполкомах. Так, первым заместителем председателя Минского облисполкома назначен Василий Сысоев, который по настоящее время работал здесь же, возглавлял комитет по сельскому хозяйству и продовольствию.
Руководить Березинским райисполкомом будет Андрей Соколовский, который до настоящего времени являлся зампредседателя этого района. А Кореличский райисполком возглавит Андрей Гордей, работавший первым заместителем председателя – начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Оршанского райисполкома.