Прямой эфир

Лукашенко назначил новых директоров «БелАЗа» и «Атланта» – кадровые перестановки в Беларуси

11 марта 2024 11:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Руководство министерств и регионов, гендиректора предприятий – ряд кадровых решений принял 11 марта Александр Лукашенко. С назначенцами традиционно глава государства встречается лично, чтобы обсудить проблемные моменты, определить зону ответственности и поставить задачи на перспективу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сменилось руководство сразу двух промышленных флагманов: назначены генеральные директора «Атланта» и «БелАЗа». Напутствуя теперь уже глав предприятий, Президент обратил внимание на работу заводов. В центре внимания объемы производства, импортозамещение и новые виды продукции. Александру Лукашенко доложили о перспективных направлениях развития «БелАЗа». Сейчас работают над новыми видами техники, аналогов которым нет.

Лукашенко назначил новых директоров «БелАЗа» и «Атланта» – кадровые перестановки в Беларуси-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сергей Иванович, падения не будет?

Сергей Лесин, гендиректор «БелАЗа»:
Предпринимаем меры, чтобы к концу года сохранить темпы, которые были набраны в предыдущие три.

Александр Лукашенко:
Там темпы были неплохие.

Лукашенко назначил новых директоров «БелАЗа» и «Атланта» – кадровые перестановки в Беларуси-4

Сергей Лесин:
Сейчас шахтная тематика – то, что требует нашего особого внимания. Мы даже сейчас опытные образцы переводим на основную, головную площадку, чтобы ускорить эту работу. По вагонам мы хорошо идем: 800 вагонов на экспорт предполагается. По головной площадке – это диверсификация в части видов продукции. Это гидравлический экскаватор, это тяжелый 70-тонный грейдер. То есть, расширяя линейку, мы нацелены на то, чтобы сохранить объемы даже при снижении рынка карьерных самосвалов.

Александр Лукашенко:
Но, Сергей Иванович, чтобы это не было далекой перспективой. Вы правильно говорите: надо опытные образцы брать на головное предприятие и производить, продавать. Но не забудьте о качестве.

Лукашенко назначил новых директоров «БелАЗа» и «Атланта» – кадровые перестановки в Беларуси-7

Коснулись кадровые перестановки и некоторых ведомств. Новые фамилии в руководстве министерств экономики, образования и ЖКХ. Также Президент согласовал кандидатуры на руководящие должности в Миноблисполкоме и двух райисполкомах. Так, первым заместителем председателя Минского облисполкома назначен Василий Сысоев, который по настоящее время работал здесь же, возглавлял комитет по сельскому хозяйству и продовольствию.

Руководить Березинским райисполкомом будет Андрей Соколовский, который до настоящего времени являлся зампредседателя этого района. А Кореличский райисполком возглавит Андрей Гордей, работавший первым заместителем председателя – начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Оршанского райисполкома.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Сергей Лесин # Василий Сысоев

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруску освободили из плена в Мьянме
11 марта 2024 10:33

Белоруску освободили из плена в Мьянме

Елфимов: «Немецких полковников и генералов поймали с поличным». И вот что они скрывали
11 марта 2024 08:57

Елфимов: «Немецких полковников и генералов поймали с поличным». И вот что они скрывали

Более 47 тысяч граждан ЕС въехали в Беларусь без виз с начала 2024 года
11 марта 2024 08:28

Более 47 тысяч граждан ЕС въехали в Беларусь без виз с начала 2024 года