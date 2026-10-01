Новости по тегу #Сергей Лесин

Второй день выставки «ИННОПРОМ. Беларусь» принес первые крупные контракты. В центре внимания зарубежных партнеров – белорусские ИТ-разработки и микроэлектроника.
Нагрудные знаки, грамоты и благодарности вручили ветеранам труда, а также лауреатам молодежной премии предприятия.
Развернуты тематические площадки. Можно увидеть технику из Книги рекордов Гиннесса, а также зайти в цеха, где создаются известные во всем мире машины.
Сегодня БЕЛАЗ специализируется на производстве карьерных самосвалов и специальной техники, применяемой в горнодобывающей, строительной, металлургической и других отраслях промышленности.
Судя по весьма внушительной сумме подписанных контрактов (около 50 миллионов долларов), интерес у двух государств взаимный и весьма прагматичный.
Наши страны последовательно расширяют сотрудничество в экономике, промышленной кооперации, сельском хозяйстве.
Маркировка «Товар Союзного государства» служит официальным знаком качества. Она подтверждает высокий уровень локализации производства на предприятиях, а также защищает отечественные бренды от недобросовестной конкуренции и копирования со стороны производителей.
Технологии компьютерного зрения и нейросетевые алгоритмы позволят технике самостоятельно распознавать объекты, строить оптимальные маршруты и принимать решения в реальном времени, что повысит эффективность работ.
Как отметил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, особое место занимают кооперационные проекты в сфере промышленности.
Александр Лукашенко начал рабочую неделю с переговоров с первым заместителем председателя российского правительства Денисом Мантуровым. Также 28 октября в минском Дворце Независимости побывала делегация Сахалинской области России и губернатор этого дальневосточного региона Валерий Лимаренко.
Первый заместитель председателя правительства России познакомился с новыми образцами техники.
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