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Новости по тегу #Сергей Лесин

Новые контракты у НАН Беларуси и БЕЛАЗа! Как проходит второй день выставки «ИННОПРОМ. Беларусь»?
01 октября 2026 11:56

Новые контракты у НАН Беларуси и БЕЛАЗа! Как проходит второй день выставки «ИННОПРОМ. Беларусь»?

Более 100 сотрудников БЕЛАЗ награждены в преддверии Дня машиностроителя
26 сентября 2026 13:45

Более 100 сотрудников БЕЛАЗ награждены в преддверии Дня машиностроителя

Как собирают легендарные БЕЛАЗы? На заводе в Жодино проводят день открытых дверей
26 сентября 2026 11:02

Как собирают легендарные БЕЛАЗы? На заводе в Жодино проводят день открытых дверей

В тройке лучших на планете! Как БЕЛАЗ завоевал рынки более чем 80 стран
03 июля 2026 11:58

В тройке лучших на планете! Как БЕЛАЗ завоевал рынки более чем 80 стран

Беларусь – Индонезия: какие контракты подписали на бизнес-форуме в Джакарте?
30 июня 2026 17:20

Беларусь – Индонезия: какие контракты подписали на бизнес-форуме в Джакарте?

Белорусско-индонезийский бизнес-форум пройдет в Джакарте
30 июня 2026 07:38

Белорусско-индонезийский бизнес-форум пройдет в Джакарте

БЕЛАЗ и МАЗ получили первые знаки «Товар Союзного Государства» на полях XIII Форума регионов
26 июня 2026 07:57

БЕЛАЗ и МАЗ получили первые знаки «Товар Союзного Государства» на полях XIII Форума регионов

Беларусь и Россия запускают проект по выпуску беспилотных и водородных самосвалов БЕЛАЗ
30 сентября 2025 13:40

Беларусь и Россия запускают проект по выпуску беспилотных и водородных самосвалов БЕЛАЗ

В Минске прошло заседание Совета делового сотрудничества Свердловской области и Беларуси
24 февраля 2025 13:55

В Минске прошло заседание Совета делового сотрудничества Свердловской области и Беларуси

Западу не удалось нас наклонить! Главное из переговоров Лукашенко с российской делегацией
28 октября 2024 18:39

Западу не удалось нас наклонить! Главное из переговоров Лукашенко с российской делегацией

Денис Мантуров посетил промышленный гигант страны «БЕЛАЗ»
28 октября 2024 13:49

Денис Мантуров посетил промышленный гигант страны «БЕЛАЗ»

«Чтобы не было далёкой перспективой». Вот о чём Лукашенко говорил с гендиректором ОАО «БелАЗ»
23 мая 2024 16:10

«Чтобы не было далёкой перспективой». Вот о чём Лукашенко говорил с гендиректором ОАО «БелАЗ»