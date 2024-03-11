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Сысоев: я верю, что Минщина будет не только географическим понятием, но и экономическим, и производственным

11 марта 2024 17:55
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Навести порядок, восстановить дороги, создать новую номенклатуру уникальных товаров. Кадровый понедельник во Дворце Независимости оказался многообразным на темы и поручения от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От конкретных нареканий к конкретным чиновникам до консолидации общественной ответственности. Глава государства расставил акценты в работе с людьми и в отношении даже к небольшим деревням.

Сысоев: я верю, что Минщина будет не только географическим понятием, но и экономическим, и производственным-1

Вместо неоднозначного управленца Кореличским районом будет руководить Андрей Гордей, выходец из Ошмянского райсполкома. У Андрея Соколовского очередная ступень: из кабинета первого зама переходит в кресло председателя Березинского райисполкома. Очередной профессиональный рост у Василия Сысоева. Раньше он возглавлял облсельхозпрод Минской области, сейчас, по-народному говоря, стал вице-губернатором центрального региона. Задачи поставлены амбициозные.

Сысоев: я верю, что Минщина будет не только географическим понятием, но и экономическим, и производственным-4

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Минского облисполкома:
Мы сегодня строим новые фермы, поднимаем уровень заработной платы. На это тоже сегодня глава государства обратил внимание. Теперь придется заниматься и нашим лесным хозяйством, по которому сегодня тоже были обозначены определенные задачи, заниматься вопросами теми, по которым сегодня у нас тоже есть проблемы, связанные с выделением земельных участков. И мелиорация – это то, что сегодня необходимо работать с нашими мелиорированными землями, с нашими участками, которые заросли резко кустарниковой растительностью. В Минской области, мне хотелось бы это подчеркнуть, центральный регион был не только географическим понятием, но и экономическим и производственным, я верю, что так и будет.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Василий Сысоев

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