Лукашенко о дорожных службах: вы им деньги перечисляете, а они свою работу не выполняют!

Обыватели это не замечают. Но по судьбоносности нынешний период можно сравнить лишь с 90-ми. Тогда пертурбации были видны, пустые полки и разруха в стране. Сейчас их микширует власть. От нас ждут одного – понимания. Год качества начинается с твоего двора. Общественная заинтересованность должна консолидировать нас всех.

Понедельник после долгих праздничных дней во Дворце Независимости оказался очень насыщенным. В целом же общество не ощущает спресованности вызовов. Государственная модель справляется. И это не дежурные фразы. Это реальность. Беларусь заметно выгоднее выглядит не только на фоне соседних государств, но даже стран, что когда-то приводили нам в пример.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Людям надо рассказывать и объяснять. То, что они должны делать, – они должны сделать. То, что власть должна делать, – это другое дело. Надо понимать, что для того, чтобы сделать в Минске одномоментно все дворы, что мы начали, конечно, делать, – никуда от этого не уйдешь – мы с какой-то деревни заберем деньги. У нас море работы: и канавы заделать, и хотя бы подъезды сделать, чтобы в деревню могли дети приехать. Если в Минске хотят быстро все это сделать, вопрос в финансах, в деньгах. Хорошо, давайте объединимся: хотя бы 2 % населения, а остальные 98 % государство. В чем власть я неправильно упрекаю, что надо организовать людей. Надо завести туда бетон и арматуру. Они положат арматуру и забетонируют себе эти дворы, но это надо организовать. Это я к чему клоню, что председатели райисполкомов должны заниматься и торговлей – Белкоопсоюз – и должны заниматься всеми работами, которые надо проводить. Дорожно-эксплуатационное управление в районах. Так вы их заставьте работать, чтобы они не один раз где-то в мае грейдером прошлись и выровняли дорогу, а делали это периодически, может быть, после крупного дождя. Вы им там из бюджета что-то отчисляете, перечисляете, а свои работы за эти деньги они не выполняют, так зачем нам такие организации?