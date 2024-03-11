Лукашенко – назначенцам: вы должны до людей донести, что в непростое время живём
Навести порядок, восстановить дороги, создать новую номенклатуру уникальных товаров. Кадровый понедельник во Дворце Независимости оказался многообразным на темы и поручения от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От конкретных нареканий к конкретным чиновникам до консолидации общественной ответственности. Глава государства расставил акценты в работе с людьми и в отношении даже к небольшим деревням.
Главный посыл Президента в Год качества – качество во всем: от благоустройства территории до производства. А задача для всех: больше ответственности и инициативности от каждого.
С подробностями Евгений Пустовой.
В фокусе Первого лица государства – кадры. Руководство ключевых предприятий, должности региональной вертикали, заместители важных министерств и ведомств.
Уважаемый товарищ Президент, вашему вниманию вносится ряд кандидатур для назначения на государственные должности.
Обычно назначенцев на должность представляет глава Администрации, но сегодня эту функцию выполнял первый заместитель госоргана Максим Рыженков. Игорь Сергеенко ушел в Палату представителей. Во вновь избранном составе парламента много знаковых государственников. После политических изменений роль законодателей заметно возросла. А у госслужащих и директората еще более усугубилась ответственность. Время такое.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Легко в этом году естественно не будет, но и в последующем тоже. Я вот иногда думаю, смотрю некоторые телевизионные передачи – молодцы журналисты: поднимают актуальные вопросы. Изучаю некоторые вещи, обзоры мне готовят из интернета и прочее… Наши люди порой требуют от власти то, что власть делать не должна. Просто надо людям понимать, а вы должны до них донести, что мы в непростое время живем. И дело не только в санкциях, хотя и в них тоже. Нас душат со всех сторон. И душат прилично. И то, что наши люди это не почувствовали, – заслуга в том числе власти.
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