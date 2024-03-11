Лукашенко – назначенцам: вы должны до людей донести, что в непростое время живём

Навести порядок, восстановить дороги, создать новую номенклатуру уникальных товаров. Кадровый понедельник во Дворце Независимости оказался многообразным на темы и поручения от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От конкретных нареканий к конкретным чиновникам до консолидации общественной ответственности. Глава государства расставил акценты в работе с людьми и в отношении даже к небольшим деревням.

Главный посыл Президента в Год качества – качество во всем: от благоустройства территории до производства. А задача для всех: больше ответственности и инициативности от каждого.