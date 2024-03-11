Лукашенко: надо не заборы городить за миллионы рублей, как чиновники привыкли, а живую изгородь сделать!

Навести порядок, восстановить дороги, создать новую номенклатуру уникальных товаров. Кадровый понедельник во Дворце Независимости оказался многообразным на темы и поручения от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От конкретных нареканий к конкретным чиновникам до консолидации общественной ответственности. Глава государства расставил акценты в работе с людьми и в отношении даже к небольшим деревням.

Напутствуя лиц региональной вертикали, а по их деятельности оценивают в целом государство, Президент на одном лишь примере потребовал соблюдать и исполнительную дисциплину, и разумную рачительность.