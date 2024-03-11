Прямой эфир

Лукашенко: надо не заборы городить за миллионы рублей, как чиновники привыкли, а живую изгородь сделать!

11 марта 2024 18:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навести порядок, восстановить дороги, создать новую номенклатуру уникальных товаров. Кадровый понедельник во Дворце Независимости оказался многообразным на темы и поручения от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От конкретных нареканий к конкретным чиновникам до консолидации общественной ответственности. Глава государства расставил акценты в работе с людьми и в отношении даже к небольшим деревням.

Напутствуя лиц региональной вертикали, а по их деятельности оценивают в целом государство, Президент на одном лишь примере потребовал соблюдать и исполнительную дисциплину, и разумную рачительность.

Лукашенко: надо не заборы городить за миллионы рублей, как чиновники привыкли, а живую изгородь сделать!-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо предложить, заставить, в конце концов, каждого человека высадить вдоль дорог живой забор. Не эти заборы городить за миллионы рублей, как чиновники привыкли, а живую изгородь сделать. Это значит посадить туи, ели, сосны – они вечно зеленые – и другие деревья. Вы передайте Турчину [председателю Минского облисполкома – прим. ред.] мое жесточайшее требование. Мы же сделали овраги, откосы по 40 метров некоторые. Возьмите вторую кольцевую, вот я еду. Поручил. Это дикие затраты. Косой уже никто не косит. На плечи рюкзак, топливо – и ходит, триммером косит. А это в десять раз дороже, чем он заработает зарплату, этот человек. Это огромные деньги, и бедные люди кувыркаются на этих склонах. Ну, высаживайте вы там эти деревья – и трава не так будет расти. Чего я вам объясняю, вы живете в этом. Поручил, нет, хуже всего в Минской области. Это касается всех. Вот вам и Год качества!

Читайте также:

Лукашенко о дорожных службах: вы им деньги перечисляете, а они свою работу не выполняют!

Лукашенко: вот вам и Год качества! Человек едет по дороге – яма на яме!

Лукашенко – назначенцам: вы должны до людей донести, что в непростое время живем

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

Другие новости рубрики

Все новости
Другая сторона материнства: кто виноват в трагедиях с детьми? Разбирались эксперты «По существу»
11 марта 2024 18:27

Другая сторона материнства: кто виноват в трагедиях с детьми? Разбирались эксперты «По существу»

Сысоев: я верю, что Минщина будет не только географическим понятием, но и экономическим, и производственным
11 марта 2024 17:55

Сысоев: я верю, что Минщина будет не только географическим понятием, но и экономическим, и производственным

В Минске заменят более 1 млн 200 тыс квадратных метров дорожного полотна в 2024-м
11 марта 2024 17:51

В Минске заменят более 1 млн 200 тыс квадратных метров дорожного полотна в 2024-м