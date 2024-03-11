Лукашенко: надо не заборы городить за миллионы рублей, как чиновники привыкли, а живую изгородь сделать!

Навести порядок, восстановить дороги, создать новую номенклатуру уникальных товаров. Кадровый понедельник во Дворце Независимости оказался многообразным на темы и поручения от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От конкретных нареканий к конкретным чиновникам до консолидации общественной ответственности. Глава государства расставил акценты в работе с людьми и в отношении даже к небольшим деревням.
Напутствуя лиц региональной вертикали, а по их деятельности оценивают в целом государство, Президент на одном лишь примере потребовал соблюдать и исполнительную дисциплину, и разумную рачительность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо предложить, заставить, в конце концов, каждого человека высадить вдоль дорог живой забор. Не эти заборы городить за миллионы рублей, как чиновники привыкли, а живую изгородь сделать. Это значит посадить туи, ели, сосны – они вечно зеленые – и другие деревья. Вы передайте Турчину [председателю Минского облисполкома – прим. ред.] мое жесточайшее требование. Мы же сделали овраги, откосы по 40 метров некоторые. Возьмите вторую кольцевую, вот я еду. Поручил. Это дикие затраты. Косой уже никто не косит. На плечи рюкзак, топливо – и ходит, триммером косит. А это в десять раз дороже, чем он заработает зарплату, этот человек. Это огромные деньги, и бедные люди кувыркаются на этих склонах. Ну, высаживайте вы там эти деревья – и трава не так будет расти. Чего я вам объясняю, вы живете в этом. Поручил, нет, хуже всего в Минской области. Это касается всех. Вот вам и Год качества!
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