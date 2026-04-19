Международный турнир Belarus Open собрал в Минске более тысячи каратистов из разных стран

Денис Пащеня, корреспондент:
Турнир Belarus Open – наглядное доказательство того, как развивается данный вид спорта. Ежегодно к нам съезжаются представители различных стран. В этот раз общее количество каратистов достигло более тысячи человек. Среди них многократные участники и призеры континентальных и мировых первенств.
Соревнования отмечают небольшой юбилей. Вот уже 5 лет кряду Минск принимает гостей. Впервые свои силы решили проверить немецкие атлеты. Спортсмены из Узбекистана также подобрали оптимальный состав для участия в первенстве.
Марко Тирбах, главный тренер команды Германии по карате:
Турнир очень нравится. Это одни из лучших соревнований, на которых мы участвовали. Очень нравится атмосфера, сильные соперники. В целом дружная, классная атмосфера. Половина нашей команды находится сейчас на другом турнире. Остальная половина здесь. Борьба с белорусскими атлетами – это очень хороший опыт.
Ислам Исматулаев, спортсмен команды Узбекистана по карате:
Очень хороший турнир, очень хорошая конкуренция. Мы участвовали, очень хорошие соревнования. Мы благодарны, спасибо, что позвали нас. У нас скоро чемпионат Азии. Это хорошая обкатка для нас. Это опыт, меняемся опытом. Мы все друзья тут, все знаем друг друга. Мы еще выступали на многих соревнованиях вместе. Я рад, что пришел соревноваться с ними.
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