Международный турнир Belarus Open собрал в Минске более тысячи каратистов из разных стран

Денис Пащеня, корреспондент:

Турнир Belarus Open – наглядное доказательство того, как развивается данный вид спорта. Ежегодно к нам съезжаются представители различных стран. В этот раз общее количество каратистов достигло более тысячи человек. Среди них многократные участники и призеры континентальных и мировых первенств.

Соревнования отмечают небольшой юбилей. Вот уже 5 лет кряду Минск принимает гостей. Впервые свои силы решили проверить немецкие атлеты. Спортсмены из Узбекистана также подобрали оптимальный состав для участия в первенстве.