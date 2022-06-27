Лукашенко – самарской делегации: «Вы не просто близкие нам люди. Вы наши люди»

Сфер, в которых мы можем наращивать сотрудничество, сейчас как никогда много. Да и показателям есть еще куда стремиться. В 2021 году товарооборот с Самарской областью вырос и составил почти 700 миллионов долларов. В 2022 году цифры ниже – сократился импорт специфических товаров из России. Но курс на импортозамещение и развитие промышленной кооперации может переломить тенденцию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы не просто близкие нам люди. Вы наши люди. Вы приехали в свою Беларусь. Так будет всегда. События последних лет и дней нас в очередной раз убеждают, что нам надо быть вместе, нам нечего делить. Как только начнем делить, нас разделят. Вы знаете наши возможности, наши способности. Вы хорошо знакомы с Беларусью, да и у вас, я посмотрел, программа визита очень обширная. Думаю, что вы основные направления увидите. Но я предлагаю сразу определить приоритетные направления совместной работы на ближайшую перспективу. Время также диктует нам определяться, и очень быстро. Рассчитываем, что ваш визит в Беларусь позволит сбалансировать торговлю. От этого выиграют все.

Не вдаваясь в статистику, хочу сказать: имеется все. Все возможное, все возможности выйти в торговле на показатель миллиард товарооборота. Нужно всего лишь выполнить то, о чем мы ранее договаривались на различных уровнях. Сегодня сама жизнь нас к этому подталкивает и указывает тот правильный, может быть, единственный путь. Надо опираться на свое. Я уверен, что по условиям снабжения, сервисному обслуживанию, финансовому сопровождению мы в состоянии договориться. И последние месяцы об этом свидетельствуют. Считаю также чрезвычайно важным поиск новых возможностей для расширения промышленной кооперации. Интерес должен быть полный. И рабочие места должны создаваться как в Беларуси, так и в Самарской области.

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