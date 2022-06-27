Учёный о развале СССР: 4 млн неродившихся детей и 12-13 млн – повышенная смертность. Вот цена разрушения не подумав

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси. Алена Сырова, СТВ:

Вы затронули сильную Литву. После распада Советского Союза, когда большинство наших стран-соседей получили независимость. Был ли шанс в одиночку остаться независимыми? Суверенными, не примкнуть ни к кому и самими по себе успешно развиваться?

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:

Быть независимыми от кого? От этих трендов? Тут о цифрах говорят. Я приведу в пример последствия развала СССР. 82 % было коопераций внутри этого региона. В то же время если бы субъекты хозяйствования, республики торговали по рыночным принципам… Что такое рыночный принцип? Купить там, где дешевле, продать там, где дороже. Эта цифра была бы 20 %. Это данные даже не Госкомстата СССР, это данные Всемирного банка. Кирилл Казаков, СТВ:

Но здесь же тоже есть квотирование, планирование. Это же тоже в ЕС есть.