Учёный о развале СССР: 4 млн неродившихся детей и 12-13 млн – повышенная смертность. Вот цена разрушения не подумав

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси.
Алена Сырова, СТВ:
Вы затронули сильную Литву. После распада Советского Союза, когда большинство наших стран-соседей получили независимость. Был ли шанс в одиночку остаться независимыми? Суверенными, не примкнуть ни к кому и самими по себе успешно развиваться?
Георгий Гриц, кандидат экономических наук:
Быть независимыми от кого? От этих трендов? Тут о цифрах говорят. Я приведу в пример последствия развала СССР. 82 % было коопераций внутри этого региона. В то же время если бы субъекты хозяйствования, республики торговали по рыночным принципам… Что такое рыночный принцип? Купить там, где дешевле, продать там, где дороже. Эта цифра была бы 20 %. Это данные даже не Госкомстата СССР, это данные Всемирного банка.
Кирилл Казаков, СТВ:
Но здесь же тоже есть квотирование, планирование. Это же тоже в ЕС есть.
Георгий Гриц:
В результате этой реформы что получили? А получили, по сравнению с предыдущим десятилетием, минус 20 миллионов населения. Это 4 миллиона неродившихся детей и 12-13 миллионов – повышенная смертность. Вот цена разрушения не подумав. Мы начали с независимости, а в итоге пришли к такому понятию, как суверенитет. Суверенитет, мне кажется, более научно проработан и более адекватен. Есть продовольственный суверенитет. Это право принимать решение. Не зависеть от кого-то, право принимать решение.
К сожалению, суверенитет сегодня настолько глобализирован, что получить реальный суверенитет (есть такое понятие) очень проблематично. Даже для такой страны, как Россия, и даже для Китая. Я приведу только один пример. Тренд современной экономики – это электроника. Сегодня, по большому счету, реальный суверенитет в микроэлектронике держит Тайвань это 80 % микросхем, туда вложены сотни миллиардов долларов. Этой компетенцией, если говорить о технологическом суверенитете, микроэлектронике, не владеют ни Евросоюз, ни США. Они тоже хотят суверенитет приобрести. Поэтому решить эти проблемы реального суверенитета без России, скажем откровенно, невозможно.