Сможет ли Китай обогнать США в планах по высадке человека на Луну? Ответил Валентин Уваров

Валентин Уваров, директор исследовательского центра «Космическая экономика и политика», член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского:

Я бы немножко развел вопрос. Если мы говорим с точки зрения высадки человека на Луну, то в этом случае американцы ближе. Соответственно, у них есть уже готовый ракета-носитель. Они совершили эту миссию, которая, по сути, технологически нового ничего не предлагает. Единственное, был установлен рекорд с точки зрения длительности полета человека в космосе. Это на несколько километров больше, чем во время проекта «Аполлон». Что касается высадки на Луну, так или иначе сроки могут подвинуться вправо, если мы говорим по американцам.

Что касается наших китайских партнеров, тут можно сказать, что в какой-то степени они впереди. Впереди с точки зрения миссий по высадке аппаратов на Луну. Возьмем того же «Нефритового зайца», который бегает. Это раз. Второе, у Китая более продвинутая инфраструктура, с точки зрения обеспечения полетов. У них есть спутник, который позволяет ретранслировать сигнал с обратной стороны Луны. Но я с коллегами согласен, что это сейчас разворачивается... Я не люблю очень слово «гонка». Но соревнования... И мы переходим сейчас уже с учетом освоения Луны к следующей парадигме. Не геополитики, а я бы назвал это уже новой парадигмой того, что мы живем сейчас в условиях геокосмополитики.