Яркий эксперимент от ГАИ! Светодиоды вдоль ограждения на дороге предупредят об опасности

В темное время суток на дороге можно видеть и другой, не менее яркий эксперимент. О нововведениях от ГАИ рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Беларуси:

Вдоль дорожного ограждения у нас находится светодиодное освещение, которое сигнализирует водителю три цвета, возможные индикации.

Зеленый свет свечения – это ситуация штатная, водитель может двигаться и никакой опасности у него на пути нет.

Точно так же может появляться желтый цвет свечения. Это значит ухудшение обстановки в связи с погодными условиями. То есть, есть определенные установленные системы контроля погодных условий на проезжей части. Допустим, туман, дождь, снег.

Красный цвет свечения – это уже более серьезная опасность. Это гололед, снежный покров, водяная пленка, либо впереди образовался затор, ДТП, водителю необходимо быть предельно внимательным.

И самое, наверное, интересное, эта система нам сигнализирует о возможном выходе диких животных.