Будущее 5G и лимиты на скорость: в Минсвязи рассказали, как в Беларуси развивают интернет

В Южной Корее анонсировали введение «всеобщего базового доступа к мобильному интернету». Ну круто же звучит, правда? Вот нам бы так. Они дают, только безлимиты все урезают и урезают. Признавайтесь, подумали так же, когда прочли? А если разобраться и прочесть дальше заголовка, есть ли тут чему завидовать нам, жителям страны, которая на 82-м месте в рейтинге по скорости мобильного интернета, задумались в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Беларусь входит в мировой топ-100 по скорости интернета

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

В Южной Корее действительно очень много тарифных планов либо с ограниченным объемом потребления трафика, либо так называемые псевдолимитные тарифные планы, когда по исчерпанию лимита скорость была гораздо ниже, чем та скорость, которую ввели мы в качестве ограничения на безлимитных тарифных планах. Когда они говорят социальный тарифный план, условно говоря, у них гарантированно 400 килобит, у нас это 1 мегабит, то есть фактически в два раза выше. Что можно сделать на скорости 400 килобит? В лучшем случае, это пользоваться мессенджерами. На наших мы можем даже осуществлять видеозвонки и просматривать видео. Более того, то разнообразие тарифных планов, которое есть в Республике Беларусь, позволяет все-таки абоненту выбрать, какой объем ему трафика интересен. Будь то 2 гигабайта, мало 2 гигабайта, можешь выбрать 5 гигабайт, исходя из своего потребления. И поэтому я не скажу, что это проблема для нас остро стоит. Потому что 400 килобит все-таки не позволит человеку полноценно пользоваться интернетом.

Сеть 5G работает во всех областных центрах и Минске, кроме Гродно Павел Ткач:

82-е место по средней скорости стационарного доступа к сети Интернет. Но давайте смотреть не на место, а на ту скорость, которая там есть. При этом скорость составляет 90 мегабит в секунду. Наверное, для рядового пользователя такой скорости более чем достаточно. Здесь надо подходить с другой стороны. Обеспечение технологической возможности дать эту скорость абоненту, если ему она действительно нужна. Когда много людей в семье, все пользуются тяжелым контентом. Тарифные планы на наших волоконно-оптических линиях связи, где «Белтелеком» проложил, есть и 200 мегабит, и 500. Но люди, как я уже говорил, не берут, потому что им такая скорость не нужна. Второе, кто-то считает, что это будет на 3 рубля дороже и просто экономит деньги. То есть с точки зрения технического обеспечения мы можем даже давать гораздо больше. Почему еще кое-где меньше? Да, во многих городах у нас есть частные провайдеры, которые в рамках конкуренции с «Белтелекомом» просто предлагают более дешевые тарифные планы, но при этом с более низкой скоростью. Сейчас уже работает сеть 5G во всех областных центрах и Минске, за исключением Гродно, где требуется небольшая дополнительная модернизация оборудования, которое, думаем, будет завершена в ближайшее время.