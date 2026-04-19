Будущее 5G и лимиты на скорость: в Минсвязи рассказали, как в Беларуси развивают интернет
В Южной Корее анонсировали введение «всеобщего базового доступа к мобильному интернету». Ну круто же звучит, правда? Вот нам бы так. Они дают, только безлимиты все урезают и урезают. Признавайтесь, подумали так же, когда прочли? А если разобраться и прочесть дальше заголовка, есть ли тут чему завидовать нам, жителям страны, которая на 82-м месте в рейтинге по скорости мобильного интернета, задумались в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Беларусь входит в мировой топ-100 по скорости интернета
Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
В Южной Корее действительно очень много тарифных планов либо с ограниченным объемом потребления трафика, либо так называемые псевдолимитные тарифные планы, когда по исчерпанию лимита скорость была гораздо ниже, чем та скорость, которую ввели мы в качестве ограничения на безлимитных тарифных планах.
Когда они говорят социальный тарифный план, условно говоря, у них гарантированно 400 килобит, у нас это 1 мегабит, то есть фактически в два раза выше. Что можно сделать на скорости 400 килобит? В лучшем случае, это пользоваться мессенджерами. На наших мы можем даже осуществлять видеозвонки и просматривать видео.
Более того, то разнообразие тарифных планов, которое есть в Республике Беларусь, позволяет все-таки абоненту выбрать, какой объем ему трафика интересен. Будь то 2 гигабайта, мало 2 гигабайта, можешь выбрать 5 гигабайт, исходя из своего потребления. И поэтому я не скажу, что это проблема для нас остро стоит. Потому что 400 килобит все-таки не позволит человеку полноценно пользоваться интернетом.
Сеть 5G работает во всех областных центрах и Минске, кроме Гродно
Павел Ткач:
82-е место по средней скорости стационарного доступа к сети Интернет. Но давайте смотреть не на место, а на ту скорость, которая там есть. При этом скорость составляет 90 мегабит в секунду. Наверное, для рядового пользователя такой скорости более чем достаточно.
Здесь надо подходить с другой стороны. Обеспечение технологической возможности дать эту скорость абоненту, если ему она действительно нужна. Когда много людей в семье, все пользуются тяжелым контентом. Тарифные планы на наших волоконно-оптических линиях связи, где «Белтелеком» проложил, есть и 200 мегабит, и 500. Но люди, как я уже говорил, не берут, потому что им такая скорость не нужна.
Второе, кто-то считает, что это будет на 3 рубля дороже и просто экономит деньги. То есть с точки зрения технического обеспечения мы можем даже давать гораздо больше. Почему еще кое-где меньше?
Да, во многих городах у нас есть частные провайдеры, которые в рамках конкуренции с «Белтелекомом» просто предлагают более дешевые тарифные планы, но при этом с более низкой скоростью. Сейчас уже работает сеть 5G во всех областных центрах и Минске, за исключением Гродно, где требуется небольшая дополнительная модернизация оборудования, которое, думаем, будет завершена в ближайшее время.
В Беларуси делают акцент на строительство сетей в сельской местности
Павел Ткач:
Необходимо отметить, что действительно не все аппараты телефонные в сотовой связи поддерживают 5G. В первую очередь Apple, которая ограничила на айфонах прошивкой невозможность использования 5G. И в том числе Samsung. Но Samsung обещал в ближайшее время все-таки обновить прошивку, чтобы абоненты могли почувствовать все преимущества.
Понятно, сеть еще строится, развивается, донастраивается, пересматриваются различные технические модели развертывания. Исходя из того, мы смотрим, как люди уже пользуются сетью 5G. Поэтому сеть развивается, планы есть. В соответствии с инвестдоговором сеть будет дальше строиться.
Что касается тех регионов, где пока еще рано говорить о сети 5G, где еще 4G, 3G – да, такие, конечно, проблемы есть. Мы продолжаем строительство и в сельской местности. Сейчас половина строек – это строительство сетей в сельской местности. Да, мы увеличим емкость сети, как 4G, так и 3G. Например, буквально вчера в 89 районах Республики Беларусь подняли вторую несущую, то есть емкость сети 3G в МТС в 89 районах увеличилась фактически вдвое.
В сельской местности в первом квартале в трех областях, это Витебская, Могилевская и Гомельская, именно по востоку страны, мы увеличили в два раза фактически емкость сети LТЕ. До конца года мы завершим такую же работу по западу республики: Гродненская, Брестская и Минская области. Очень существенно выросла также в диапазоне 1 800 МГц сеть LTE. Это та сеть, которая используется обычно уже в крупных населенных пунктах, агрогородках. Мы там тоже увеличили на 25 % емкость сети путем перераспределения радиочастотного спектра.
Не скажу, что количество обращений сейчас растет. Чаще всего все ждут все-таки, когда мы завершим ту работу, которая у нас сейчас ведется. У нас впервые по итогам 2025 года прирост емкости сети сотовой связи превысил рост скорости потребления трафика. Обычно это было наоборот. Рост потребления трафика был гораздо больше, чем мы успевали строить сетей.