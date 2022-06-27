«В топе именно два праздника». Какие даты стали самыми значимыми для белорусов? Результаты опроса

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси. Алена Сырова, СТВ:

Буквально завтра будут опубликованы данные социологического исследования. Может быть, вы нам проспойлерите сегодня? Мне кажется, белорусы к своим независимости, патриотизму стали относиться как-то иначе, ценить стали больше, что ли. Что говорят цифры? Что можете озвучить сегодня?

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

Пару цифр я назову и проанонсирую завтрашнюю пресс-конференцию. Но пока я бы хотел вернуться к тому интересному примеру, который наш спикер привел вначале в отношении веника, и напомнить одну ситуацию. Умирает старый продюсер, подзывает учеников и говорит: вот метелка стоит. Те сразу: знаем, если вы умрете, мы должны быть едины, чтобы не потерять свой авторитет. Тот говорит: нет, если я умру, вы этим веником пойдете улицу подметать. Так вот принципиально важно сохранить в своих руках то, что досталось, в том числе и после распада Советского Союза. Каждый может проинтерпретировать эту ситуацию по-своему.