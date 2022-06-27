«В топе именно два праздника». Какие даты стали самыми значимыми для белорусов? Результаты опроса
Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси.
Алена Сырова, СТВ:
Буквально завтра будут опубликованы данные социологического исследования. Может быть, вы нам проспойлерите сегодня? Мне кажется, белорусы к своим независимости, патриотизму стали относиться как-то иначе, ценить стали больше, что ли. Что говорят цифры? Что можете озвучить сегодня?
Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
Пару цифр я назову и проанонсирую завтрашнюю пресс-конференцию. Но пока я бы хотел вернуться к тому интересному примеру, который наш спикер привел вначале в отношении веника, и напомнить одну ситуацию. Умирает старый продюсер, подзывает учеников и говорит: вот метелка стоит. Те сразу: знаем, если вы умрете, мы должны быть едины, чтобы не потерять свой авторитет. Тот говорит: нет, если я умру, вы этим веником пойдете улицу подметать. Так вот принципиально важно сохранить в своих руках то, что досталось, в том числе и после распада Советского Союза. Каждый может проинтерпретировать эту ситуацию по-своему.
Что же касается отношения в частности ко Дню Независимости и другим нашим государственным праздникам, в том числе новым, прежде всего хотел бы сказать о том, что фактически мы имеем дело с процессом формирования новой нации. Нации, которая представлена молодыми, энергичными, сознательными, разумными людьми, которые, в сравнении с представителями других социально-демографических групп, в первую очередь признают значимость и Дня Независимости, и Дня Победы. Если это результат той политики, которую мы сейчас проводим, – безусловно, да. Но это и результат тех процессов, которые происходят в мире, потому что возможностей видеть, сравнивать, анализировать, наблюдать и делать выводы сейчас очень много.
Отвечая на вопрос о цифрах, да, День Победы и День Независимости в топе тех государственных праздников, которые безусловно признаются сейчас всеми белорусами. Потеснили себя другие позиции, которые ранее занимали это первоочередное место. Это один из моментов, о которых пойдет речь на завтрашней пресс-конференции.
Кирилл Казаков, СТВ:
А День народного единства? Мне кажется, очень хорошо в эту тройку входит.
Николай Мысливец:
Безусловно. Но будем справедливы. Чтобы наше сознание развивалось и менялось, необходимо время, поэтому сегодня в топе именно два праздника, важнейших государственных дня, которые я назвал. Они лидируют.
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