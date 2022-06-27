Беларусь продаёт свою независимость? Зачем нам на самом деле союз с Россией – Юлия Абухович

Алена Сырова, СТВ: В контексте независимости и независимости Беларуси очень часто звучат упреки. И где-то, может быть, критика, недооценка. Нам ставят на вид о том, что, мол, какие же вы суверенные и независимые? Если вы вот так вот завязаны на своего союзника. И прежде всего, критика в адрес наших экономических отношений. Юлия Константиновна, хотелось бы у вас уточнить: не критикуют ли нас, случайно, те же, кто сами, как говорится, в таком положении?

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

А давайте вспомним очень известную притчу про веник. С детства мы ее знаем. Когда отец призвал своих трех сыновей, боясь, что после его смерти они не будут дружить. Потому что все время ссорились. И попросил их поломать веник. И у них ничего не получилось. Тогда он им сказал: вот так и будете жить, когда вы будете вместе – вас сломать невозможно, а по одному вас очень быстро сломают. Или, еще одна поговорка, один в поле не воин. То есть их огромное количество можно вспоминать. Поэтому что значит быть от кого-то зависимым? Дело в том, что очень многие вещи вместе делать, во-первых, легче, а во-вторых – эффективнее. То есть для того, чтобы получить что-то, надо вложить какую-то часть. В том числе, допустим, поделиться чем-то, чтобы вам дали гораздо больше. И это вернется сторицей. Так что, по-моему, это абсолютно нормально. И давайте посмотрим, в сегодняшней ситуации сравним Республику Беларусь и Украину. То есть Беларусь, у которой есть союзы, есть соседи, есть друзья и Украина. Незалежная Украина, и где она? И что с ней сегодня?