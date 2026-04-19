«Юность» готовится к формированию новой команды. О задачах на сезон поговорили с председателем клуба

11-кратный чемпион страны минская «Юность» готовится к формированию новой команды. На что будут делать акцент функционеры клуба и какие задачи стоят на следующий сезон, рассказал в программе «Спорттаймер» председатель хоккейного клуба «Юность» Алексей Баранов.

Юлия Силипицкая, ведущая:

На ваш взгляд, каких ключевых факторов не хватило, чтобы повторить прошлогодний успех?

Алексей Баранов, председатель ХК «Юность-Минск»:

На мой взгляд, просто надо было сплоченнее, более агрессивно, жестче сыграть. Должен быть сплоченный, дружный коллектив, который не даст в обиду ни себя, ни партнера, который будет биться за общую цель, а не преследовать какие-то свои личные интересы: забить больше, очков набрать.

Юлия Силипицкая:

Вы думаете, ребята заигрались?

Алексей Баранов:

Нет, они хотели очень легко пройти. Регулярка удалась. Там они сыграли на мастерстве.

Юлия Силипицкая:

Вы хотите сказать, что на плей-офф у них оставались силы?

Алексей Баранов:

Силы, конечно, оставались. И тут надо было доставать из себя все резервы, биться друг за друга как одна команда, единое целое.

Юлия Силипицкая:

Понравилась серия в 1/4 финала?

Алексей Баранов:

Нет, не понравилась. Я не увидел той борьбы. Были вспышки, но хотелось бы, чтобы они были на протяжении всего плей-офф.

Юлия Силипицкая:

Провели ли анализ ошибок и какие шаги по подготовке к новому сезону надо предпринять?

Алексей Баранов:

Хочется больше ребят, которые бы бились. Именно силовых. Новых, силовых. Может быть, не мастеров, которые превосходно владеют коньками, клюшкой и тактикой, сколько тех, которые бы бились и зубами выгрызали каждый момент, каждую шайбу.