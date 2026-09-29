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Новости по тегу #Оружие и боеприпасы

В США ребенок принес в детский сад заряженный пистолет
29 сентября 2026 20:50

В США ребенок принес в детский сад заряженный пистолет

Легендарному «Полонезу» – 10 лет! История разработки белорусского военпрома, которая стала триумфом
25 августа 2026 16:45

Легендарному «Полонезу» – 10 лет! История разработки белорусского военпрома, которая стала триумфом

Лукашенко подарили первый полностью белорусский автомат
18 августа 2026 17:16

Лукашенко подарили первый полностью белорусский автомат

Литва получила управляемые противотанковые ракеты на сумму более 3 млн евро
09 июля 2026 06:33

Литва получила управляемые противотанковые ракеты на сумму более 3 млн евро

Арсенал со взрывчаткой и гранатами нашли в доме могилевчанина
25 июня 2026 07:19

Арсенал со взрывчаткой и гранатами нашли в доме могилевчанина

Снаряд времен ВОВ найдены в поле в Ивановском районе во время земляных работ
13 мая 2026 10:33

Снаряд времен ВОВ найдены в поле в Ивановском районе во время земляных работ

Хренин: Президент Беларуси согласился с подходами к госпрограмме вооружения
11 мая 2026 13:35

Хренин: Президент Беларуси согласился с подходами к госпрограмме вооружения

Находят даже в огороде – нюансы работы белорусских саперов
10 мая 2026 19:10

Находят даже в огороде – нюансы работы белорусских саперов

ВС РФ ударили по объектам ОПК и ТЭК Украины, использовавшимся ВСУ
05 мая 2026 16:27

ВС РФ ударили по объектам ОПК и ТЭК Украины, использовавшимся ВСУ

ПВО РФ сбила шесть украинских ракет «Фламинго» и 601 БПЛА за сутки
05 мая 2026 10:27

ПВО РФ сбила шесть украинских ракет «Фламинго» и 601 БПЛА за сутки

Медведев: оснащение БПЛА реактивными двигателями – реальная угроза
01 мая 2026 11:42

Медведев: оснащение БПЛА реактивными двигателями – реальная угроза

Mehr: В Тегеране работают средства ПВО
01 мая 2026 11:29

Mehr: В Тегеране работают средства ПВО