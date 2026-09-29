Новости по тегу #Оружие и боеприпасы

Как выяснилось, пистолет принадлежал родителю малыша – сотруднику полиции, однако не был служебным.
А ведь впервые о создании «Полонеза» заговорили еще в 2010-м.
Президент посетил уникальное производство в Минской области.
В 2026 году на закупку техники и вооружений выделено 2 миллиарда евро, а расходы на оборону достигнут почти 5,5 % ВВП.
Оперативники вышли на мужчину в ходе разработки материалов о незаконном обороте оружия.
Снаряд времен ВОВ найдены в поле в Ивановском районе во время земляных работ
По его словам, на встрече обсудили необходимые виды вооружений для страны и подходы к развитию армии. Хренин отметил, что программа служит инструментом реализации плана строительства Вооруженных сил.
Полно историй и роликов о том, как находят снаряды прямо на стройках, в огородах и полях. И кто знает, сколько их еще в наших недрах.
В ведомстве заявили, что атака стала ответом на удары по гражданским объектам в России, и подчеркнули, что все намеченные цели были поражены.
Также авиация, ударные дроны и артиллерия ВС РФ поразили склады боеприпасов и пункты размещения украинских сил и иностранных наемников.
Об этом он заявил во время посещения учебного центра в Ленинградском военном округе.
По его информации, звуки их работы слышны в разных районах столицы, без уточнения деталей.
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