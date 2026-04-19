Ераносян: конфликт Маска с Трампом – это инсценировка

Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Я считаю, что конфликт Трампа с Маском – это инсценировка, потому что Маск получил один из серьезнейших заказов. Он имеет Starship, корабль, который в принципе готов доставить грузы. Он получает какую-то долю от проекта. И тут еще один момент есть. Тут заигрывание не только Трампа, и другая администрация тоже будет заигрывать со своими коспонсорами этих проектов.

Ну а что касается кооперации между странами, которые являются геополитическими противниками, насчет ресурсов на Луне, и дальнейшего освоения космоса, включая Марс, то, конечно же, эта кооперация может вылиться в какую-то связь между сверхдержавами. Я это предполагаю, потому что вспомним, как предлагали американцы тому же Хрущеву вместе полететь на Луну. Был такой момент. Хрущев отказался. Получается так, что у нас в принципе была свернута эта программа, но наработки остались. И неслучайно китайцы идут с нами на эту кооперацию, несмотря на некое опережение именно лунно-облетной программы.