Про техно-рейв в Беловежской пуще слышали? В Бресте придумали альтернативу – готовимся к «Зубр-фесту»

Совместные тусовки белорусы любят, особенно когда тепло. Подтверждением тому – огромное количество фестивалей, которые каждый год в разных городах собирают разное поколение белорусов. Самый известный – «Славянский базар в Витебске». Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

Вот он точно состоится по плану и по графику в этом году. Две недели назад стартовала продажа билетов, но так радужно дела обстоят далеко не у всех фестивалей.

Алена Сырова:

Слышали о том, что в Беловежской пуще должны были провести техно-рейв-фестиваль электронной музыки буквально на днях в апреле? Да! Такое задумать – это было смело, учитывая локацию и прямую ассоциацию: Беловежская пуща – заповедник. Но организаторы уверяли, что не совсем и не там, где планировали провести, а именно в резиденции Деда Мороза, мол, дети и гости и не так шумят в обычное время, а требования Минприроды были учтены. Как бы ни было, согласитесь, идея куда более неординарная, чем если бы фолк-фестиваль решили там провести в глуши. Или что-то иное, более спокойное.

Алена Сырова:

Вы точно пролистали бы новости, даже не обратили внимания на что-то типа «в Беловежской пуще соберутся на вечера классической музыки». А техно-рейв звучит. В заголовках. Пока только в заголовках. Местные власти на деле придумали кое-что другое, чтобы заманить нас с вами к себе в первый регион. Оставить и людей довольными, и птиц с косулями с потомством и слухом. Яркий эксперимент от ГАИ! Светодиоды вдоль ограждения на дороге предупредят об опасности. Подробнее здесь.