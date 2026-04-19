Про техно-рейв в Беловежской пуще слышали? В Бресте придумали альтернативу – готовимся к «Зубр-фесту»
Совместные тусовки белорусы любят, особенно когда тепло. Подтверждением тому – огромное количество фестивалей, которые каждый год в разных городах собирают разное поколение белорусов. Самый известный – «Славянский базар в Витебске».
Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:
Вот он точно состоится по плану и по графику в этом году. Две недели назад стартовала продажа билетов, но так радужно дела обстоят далеко не у всех фестивалей.
Алена Сырова:
Слышали о том, что в Беловежской пуще должны были провести техно-рейв-фестиваль электронной музыки буквально на днях в апреле? Да! Такое задумать – это было смело, учитывая локацию и прямую ассоциацию: Беловежская пуща – заповедник.
Но организаторы уверяли, что не совсем и не там, где планировали провести, а именно в резиденции Деда Мороза, мол, дети и гости и не так шумят в обычное время, а требования Минприроды были учтены. Как бы ни было, согласитесь, идея куда более неординарная, чем если бы фолк-фестиваль решили там провести в глуши. Или что-то иное, более спокойное.
Алена Сырова:
Вы точно пролистали бы новости, даже не обратили внимания на что-то типа «в Беловежской пуще соберутся на вечера классической музыки». А техно-рейв звучит. В заголовках. Пока только в заголовках. Местные власти на деле придумали кое-что другое, чтобы заманить нас с вами к себе в первый регион. Оставить и людей довольными, и птиц с косулями с потомством и слухом.
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Николай Власюк, главный архитектор Брестской области:
Есть идея организовать фестиваль в Беловежской пуще, рабочее название «Зубр-фест». Вообще в республике есть различные фестивали: «Славянский базар», фестиваль в Гродно национальных культур, есть фестиваль, посвященный Грюнвальду, и иные фестивали. На Брестчине таких фестивалей, я считаю, что недостаточно. Они есть, но их недостаточно, и формат мог бы быть международный для популяризации экологического образа жизни, для семейных ценностей, для здорового образа жизни. И вот такой фестиваль мог бы проходить в Беловежской пуще осенью. Три дня: первый день – это знакомство, второй день – какие-то спортивные соревнования, пленэры художественные, какие-то ярмарки сувенирные, знакомство с природой, научные различные конференции.
Ну и третий день – это закрытие, подведение итогов. Мероприятие, которое бы имело масштаб международного фестиваля и обращало бы внимание на Беловежскую пущу, на Брестчину. Есть идея запустить пилотный проект по по фестивалю «Зубр-фест» уже этой осенью. И если все сложится, то мы попробуем успеть уже этой осенью организовать первый фестиваль.
Подробности в видео.