Гайдукевич: «Какой у Прибалтики суверенитет? Литва потеряла его»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Значит, начнем с того, что с момента обретения независимости в нашей стране нас критикуют именно за то, что мы хотим укреплять свой суверенитет. Все санкции, которые были введены, не в 2020 году, а еще в 1995-м далеком, вводились именно за то, что мы отстаиваем суверенитет. Мы выбрали путь своей страны. Это союз с Россией, в котором мы сохраняем и укрепляем свою государственность. И второй момент. Кто критикует нас? Те, кто свой суверенитет давно утратили. Кто больше всех критикует Беларусь? Прибалтика. Какой у Прибалтики суверенитет. Литва потеряла его.

Алена Сырова:

Они же союзники в Европейском союзе.

Олег Гайдукевич:

Они сегодня принимают экономические санкции в отношении Беларуси в ущерб себе. Клайпедский порт закрыли, свою экономику уничтожили. Принимают решение по закрытию грузопотока, теряют рабочие места. И делают это в угоду не своего народа, не своих людей, которые там живут, а в угоду Вашингтона и Брюсселя. Второй момент – Украина. Они настолько потеряли свой суверенитет, что, к сожалению, не могут остановить войну у себя на территории гражданскую. Почему? Если завтра Зеленский бы даже захотел переговоры вести, ему не дадут – это утрата суверенитета. И они нас постоянно критикуют за суверенитет. А мы его укрепляем. Посмотрите за 30 лет. Лукашенко – глава нашего государства, Президент, принимал решения, исходя из интересов своего народа. В этом сила нашей страны, мы ни от кого не зависим. А то, что нам выгодно политический, экономический, военный союз с Россией – так это укрепление суверенитета. В этом союзе наша государственность растет наоборот. А не падает. Поэтому это пример хороший.