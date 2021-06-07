Почему санкции коллективного Запада не имеют будущего? Анонс программы «Постскриптум»
Новости Беларуси. Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи продолжают обсуждать эксперты и политологи. Напомним, диалог лидеров стран Союзного государства длился больше пяти часов, но к прессе главы государств не вышли.
Гости программы «Постскриптум» объясняют, почему встреча произвела эффект мировой информационной бомбы.
Переговоры лидеров Беларуси и России в Сочи как повод для слухов. Почему большинство громких заголовков на поверку оказались откровенными фейками?
Это все фантомы, которые придумывают наши недоброжелатели. Беларусь не нужна России как еще один федеральный округ.
Как согласно дипломатических законов должны вести себя власти Украины с Беларусью?
Концепция ответственного соседства, конечно, предполагает, что Украина будет нашим партнером важным.
И почему санкции, которыми «трясет» коллективный Запад, не имеют будущего?
Политики, которые в Европе пляшут под дудку Вашингтона, конечно, готовы сделать все, чтобы удушить нашу республику. Но реальные предприниматели будут всячески этому противиться, потому что они потеряют деньги.
Гости программы «Постскриптум» развенчают информационные мифы и расскажут, о чем на самом деле говорили президенты в Сочи. Смотрите во вторник, 8 июня, в 19:00 на телеканале СТВ.