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Почему санкции коллективного Запада не имеют будущего? Анонс программы «Постскриптум»

07 июня 2021 16:43
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Новости Беларуси. Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи продолжают обсуждать эксперты и политологи. Напомним, диалог лидеров стран Союзного государства длился больше пяти часов, но к прессе главы государств не вышли.

Гости программы «Постскриптум» объясняют, почему встреча произвела эффект мировой информационной бомбы.

Почему санкции коллективного Запада не имеют будущего? Анонс программы «Постскриптум»-1

Переговоры лидеров Беларуси и России в Сочи как повод для слухов. Почему большинство громких заголовков на поверку оказались откровенными фейками?

Почему санкции коллективного Запада не имеют будущего? Анонс программы «Постскриптум»-4

Это все фантомы, которые придумывают наши недоброжелатели. Беларусь не нужна России как еще один федеральный округ.

Как согласно дипломатических законов должны вести себя власти Украины с Беларусью?

Почему санкции коллективного Запада не имеют будущего? Анонс программы «Постскриптум»-7

Концепция ответственного соседства, конечно, предполагает, что Украина будет нашим партнером важным.

И почему санкции, которыми «трясет» коллективный Запад, не имеют будущего?

Почему санкции коллективного Запада не имеют будущего? Анонс программы «Постскриптум»-10

Политики, которые в Европе пляшут под дудку Вашингтона, конечно, готовы сделать все, чтобы удушить нашу республику. Но реальные предприниматели будут всячески этому противиться, потому что они потеряют деньги.

Гости программы «Постскриптум» развенчают информационные мифы и расскажут, о чем на самом деле говорили президенты в Сочи. Смотрите во вторник, 8 июня, в 19:00 на телеканале СТВ.

# Международная политика # общество # Юлия Бешанова # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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