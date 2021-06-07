Почему санкции коллективного Запада не имеют будущего? Анонс программы «Постскриптум»

Новости Беларуси. Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи продолжают обсуждать эксперты и политологи. Напомним, диалог лидеров стран Союзного государства длился больше пяти часов, но к прессе главы государств не вышли.

Переговоры лидеров Беларуси и России в Сочи как повод для слухов. Почему большинство громких заголовков на поверку оказались откровенными фейками?

Это все фантомы, которые придумывают наши недоброжелатели. Беларусь не нужна России как еще один федеральный округ.

Как согласно дипломатических законов должны вести себя власти Украины с Беларусью?