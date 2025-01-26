Это войдёт в историю! «Марафон единства» – подводим итоги самого масштабного проекта в стране

Посмотреть на прошлое, настоящее и будущее Беларуси и лучше понять, кто мы, откуда и куда идем, помог и «Марафон единства». Это проект длиною в 5 месяцев. По данным режиссера проекта, за это время большая команда проехала больше 3 тысяч километров, посетила 15 ледовых арен, создала большее 400 оригинальных номеров, многие из которых – даже если не все – попали в самое сердце. Чего только стоит финальный концерт «Марафона единства», который на неделе прошел в «Минск-Арене», рассказали в программе «Неделя» на СТВ. А послевкусие, мы уверены, останется еще на долгие годы. Что объединяет страну, в чем наша уникальность и как Беларусь зарядилась единством? Алеся Ивана о большом проекте, который сплотил всю страну.

Полтора десятка городов, сотни локаций и миллионы белорусских сердец, которые забились в унисон со своим народом. Больше трех месяцев «Марафон единства» менял прописки, оставляя за собой стойкий шлейф незабываемых эмоций и воспоминаний. Идея акции родилась в продолжение фестиваля «Беларусь – моя песня», который также охватил всю страну и еще раз показал: наша земля богата на таланты. Задумка собрать лучшее из выступлений в один большой творческий проект и создать некий симбиоз культуры и традиций вылилась в абсолютно уникальный для Беларуси формат – 17 сентября, в День народного единства, глава государства официально объявил о старте «Марафона единства». Лукашенко: нам нужно не стесняться быть белорусами.

Сказано – сделано. Начиная с октября, «Марафон единства», равно как и жители нашей страны, уверенно шел по заданному маршруту, с каждым городом набирая все большие обороты и показывая всему миру, что у нас, белорусов, своя дорога, с которой мы не свернем и пройдем этот путь вместе. Первым на своей земле народный проект принял Молодечно. Здесь «Марафон единства» оставил самые что ни на есть космические впечатления. Герои двух дружеских стран Беларуси и России – Марина Василевская и Олег Новицкий точно знают, как выглядит Беларусь из космоса, и как важно ценить то, что открывает двери к большим возможностям. Космонавты Новицкий и Василевская приехали на «Марафон единства» в Молодечно.

За время своих гастролей культурная акция посетила каждый регион страны, демонстрируя многогранность его жителей и раскрывая промышленный потенциал каждого из городов. Бобруйский зефир, витебские трубочки и незаменимый вкус брестской молочки «Савушкин» – это лишь малая часть того, что прямо с конвейера попробовали участники марафона. В объективы камер блогеров попали самые эксклюзивные кадры с производств, как итог – больше 50 миллионов уникальных просмотров в соцсетях. Грандиозное шоу, яркие фанфары и тысяча артистов! «Марафон единства» прошел в Бобруйске. Блогеры посетили одно из самых закрытых производств Беларуси! Брест принимает «Марафон единства».

Благодаря открытию и модернизации производств за последние 30 лет Беларусь смогла достичь технологического суверенитета. Импортонезависимость сегодня обеспечивают уже ставшие брендами белорусские самосвалы, грузовики, автобусы, шины, холодильники и трикотаж. Производственное единство – то, на чем держится фундамент экономической безопасности страны. Проекты марафона «Одно дело делаем» и «Разам працуем, разам спяваем» навели настоящий фурор на предприятиях. Встречи с партнерами, благодарность за многолетнее сотрудничество и настоящий праздник прямо на рабочем месте.

«Марафон единства» планировал удивлять и марку держал. Разрушая все стереотипы и показывая, что для белорусов нет ничего невозможного. В каждый город проект привозил абсолютно уникальную программу. Неизменные участники акции – артисты Президентского оркестра Беларуси – уж точно не из робкого десятка. В Бресте музыканты дали концерт прямо на вокзале, а в Солигорске и вовсе спустились в самые недры шахтерской столицы, сыграв перед пациентами спелеолечебницы прямо в шахте калийного рудника. Чем запомнится «Марафон единства» в Солигорске. Побывали в шахтерской столице Беларуси.

И правда, ничто так не объединяет белорусов как песня. В Орше неожиданно родилась идея затянуть вместе «Катюшу». Яркий флешмоб организовали у символа наших побед – одноименной боевой машины – мемориала на берегу Днепра. Вот так плечом к плечу – молодежь, военные, местные жители и журналисты спели в унисон эту трогательную песню, ставшую своеобразным гимном борьбы с немецкими оккупантами. «Катюша», малая родина Президента и гала-концерт – как принимали «Марафон единства» в Орше.

А этот город и вовсе появился на марафонской дистанции спонтанно. По просьбам местных жителей добавился Новополоцк. На несколько дней нефтяная столица погрузилась в волшебную атмосферу единства – впервые народный проект начал, а не завершил рабочую неделю. Прямо в канун Старого Нового Года здесь исполнились мечты сотен горожан. Неожиданный поворот народного проекта! Как появилась новая точка в маршруте «Марафона единства»?

Масштабная общественно-культурная акция уже вписана в историю суверенной Беларуси как проект, сумевший объединить сотни тысяч людей разных возрастов, профессий и интересов. На «НЕскучных НЕлекциях» молодежь училась делать правильный выбор, а на городском квесте «Это все мое, родное» проверяла знания об истории своей страны. В строках сочинений и на холстах рисунков рассуждала о том, что такое единство, а на планшетах десятков уникальных экспозиций прослеживала суверенный путь развития государства. На долгую память жители городов принимали подарки от марафона, обещая не предавать главный посыл красочного мурала – «Будущее Беларуси в руках каждого из нас». На «Знаковых встречах» лицом к лицу с известными политиками и журналистами рассуждали, почему так важно ценить то, что мы имеем, а на мастер-классах узнавали секреты величайших артистов.

И вот «Марафон единства» снова в Минске. После длительного путешествия по регионам Беларуси народный проект вернулся туда, где все начиналось. Программа внушительная и настолько, что марафонили в столице вместо привычных двух дней все пять. Свыше 70 площадок, новые встречи, экскурсии, выставки, концерты в цехах и впервые на главном столичном рынке – все для того, чтобы ощутить то самое чувство единения. Вот так хором под баян сотни юношей и девушек на железнодорожном вокзале спели один из самых узнаваемых хитов. «Марафон единства» стартовал в Минске под сводами железнодорожного вокзала. Вот так торжественно, в свете самых ярких софитов, на сцене, где все начиналось, звучали финальные позывные «Марафона единства». Масштабный гала-концерт «Время выбрало нас» становился ярким аккордом в каждом городе, демонстрируя народный колорит и раскрывая культурный код белорусской нации. Теперь же профессиональные артисты и местные таланты из разных уголков страны собрались на главной концертной площадке Беларуси. 10 тысяч зрителей в «Минск-Арене» – масштабный гала-концерт стал финальной точкой «Марафона единства». Задача грандиозного гала-шоу – показать, как много нас объединяет. Масштабное шоу традиционно открыла песня группы «Аура» – «Время выбрало нас». Важная ценность, которые также объединяют белорусов – гостеприимность и радушие. Поэтому приглашение принять участие в глобальном шоу получили и давние друзья нашей страны, известные музыканты и исполнители. В их числе народный артист России Юрий Антонов и та, кто называет Беларусь своей творческой родиной – Таисия Повалий.

Этот концерт уже вписан в историю не только «Марафона единства», но и страны. В зрительном зале – Президент Беларуси. 17 сентября на этой же сцене Александр Лукашенко дал напутствие грандиозному проекту. Пришло время подводить итоги. Лукашэнка: мы абавязкова захаваем для нашчадкаў мірнае неба ў нас над галавамі. «Марафон единства» действительно сотворил чудо, прежде всего напомнив нам, белорусам, что находясь в эпицентре геополитических войн, наша страна остается домом для мира и созидания, который строили все вместе. И за который также вместе должны стоять горой. Лукашенко: мир вокруг быстро меняется, нам сейчас не до внутренних игр и разборок. А выбрали мы путь, ведущий к порядку, справедливости, добрососедству. Путь без оглядки на чужое, где самое главное – человек. Суверенное и независимое государство. Лукашенко: мы не станем гнуть спину под панской плеткой и не допустим, чтобы на нашу землю ступил сапог захватчика.