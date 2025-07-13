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В Витебске состоится торжественная церемония закрытия фестиваля «Славянский базар»

13 июля 2025 10:54
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Витебск сегодня, 13 июля, официально прощается со «Славянским базаром». Вечером состоится торжественная церемония закрытия фестиваля. Однако это еще не финал, напротив, лишь кульминация международного форума, который в этом году объединил 44 страны-участницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске состоится торжественная церемония закрытия фестиваля «Славянский базар»-2

Праздничные мероприятия проходят не только в концертных залах. С утра и до поздней ночи город живет в праздничном ритме. Поэты и музыканты, актеры, иллюзионисты, циркачи и танцоры из разных стран создают атмосферу «Славянского базара». Искусство понятно на всех языках. 

Сегодня заключительный день фестиваля уличного искусства «На семи ветрах». Участники прощаются с Витебском до следующего года, обещая непременно вернуться. Каждый раз уличные артисты привозят в город новые проекты. Есть в их числе и уже традиционные и полюбившиеся гостям «Славянского базара». 

В Витебске состоится торжественная церемония закрытия фестиваля «Славянский базар»-4

Мы приехали из города Нижний Новгород, точнее из области Нижнего Новгорода, город Семенов, столица «Золотой хохломы».

Мы получаем большие впечатления, открываем что-то новое, интересуемся новым народом. Все-таки мы в Беларуси первый раз. Испытываем волнение, но хотим поделиться своими эмоциями. 

Международный фестиваль искусств в Витебске – настоящая визитная карточка Беларуси. Его значение далеко перешагнуло за пределы только музыкального конкурса. Здесь переплелись политика, экономика и, конечно, культура.

# Славянский базар в Витебске

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