В Витебске состоится торжественная церемония закрытия фестиваля «Славянский базар»
Витебск сегодня, 13 июля, официально прощается со «Славянским базаром». Вечером состоится торжественная церемония закрытия фестиваля. Однако это еще не финал, напротив, лишь кульминация международного форума, который в этом году объединил 44 страны-участницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздничные мероприятия проходят не только в концертных залах. С утра и до поздней ночи город живет в праздничном ритме. Поэты и музыканты, актеры, иллюзионисты, циркачи и танцоры из разных стран создают атмосферу «Славянского базара». Искусство понятно на всех языках.
Сегодня заключительный день фестиваля уличного искусства «На семи ветрах». Участники прощаются с Витебском до следующего года, обещая непременно вернуться. Каждый раз уличные артисты привозят в город новые проекты. Есть в их числе и уже традиционные и полюбившиеся гостям «Славянского базара».
Мы приехали из города Нижний Новгород, точнее из области Нижнего Новгорода, город Семенов, столица «Золотой хохломы».
Мы получаем большие впечатления, открываем что-то новое, интересуемся новым народом. Все-таки мы в Беларуси первый раз. Испытываем волнение, но хотим поделиться своими эмоциями.
Международный фестиваль искусств в Витебске – настоящая визитная карточка Беларуси. Его значение далеко перешагнуло за пределы только музыкального конкурса. Здесь переплелись политика, экономика и, конечно, культура.