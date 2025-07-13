В Витебске состоится торжественная церемония закрытия фестиваля «Славянский базар»

Витебск сегодня, 13 июля, официально прощается со «Славянским базаром». Вечером состоится торжественная церемония закрытия фестиваля. Однако это еще не финал, напротив, лишь кульминация международного форума, который в этом году объединил 44 страны-участницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничные мероприятия проходят не только в концертных залах. С утра и до поздней ночи город живет в праздничном ритме. Поэты и музыканты, актеры, иллюзионисты, циркачи и танцоры из разных стран создают атмосферу «Славянского базара». Искусство понятно на всех языках.

Сегодня заключительный день фестиваля уличного искусства «На семи ветрах». Участники прощаются с Витебском до следующего года, обещая непременно вернуться. Каждый раз уличные артисты привозят в город новые проекты. Есть в их числе и уже традиционные и полюбившиеся гостям «Славянского базара».