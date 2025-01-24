10 тысяч зрителей в «Минск-Арене» – масштабный гала-концерт стал финальной точкой «Марафона единства»

Как выстоять народам и целым государствам, когда игра на планете начинается «в черную»? Когда те, кто считает себя сильными мира сего, бесцеремонно вмешиваются в дела других стран? Когда методично и прицельно «стреляют» очередями фейков? И все это уже больше напоминает мировую войну. Ответ: идти собственной дорогой, без оглядки на чужие подсказки, основываясь на собственном опыте и, главное, единстве в обществе. И это то, качество, которое белорусы не растратили, не продали за бесценок, а сохранили и приумножили. И яркое тому подтверждение масштабный «Марафон единства», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько месяцев эта общественно-культурная акция путешествовала по Беларуси. Полтора десятка городов, сотни локаций, тысячи участников. Но главное, конечно, не в цифрах, а в невероятной атмосфере, где белорусы смогли получше узнать друг друга и собственную страну. И вот, наконец, финальная точка этого путешествия – столица. И финальный аккорд «Марафона единства» в многотысячной «Минск-Арене». «Время выбрало нас» – название этого гала-концерта и, пожалуй, главный нарратив этого не самого простого и невероятно ответственного отрезка в нашей суверенной истории. И эту формулу для нас, белорусов, так часто в последнее время повторяет наш Президент. Очевидно, этот вечер не станет исключением. На празднике присутствовал глава государства.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Сразу скажу: символично, что финальный аккорд «Марафона единства» звучит именно там, где, собственно, и был дан старт масштабной акции. Здесь, в «Минск-Арене». Сама идея «Марафона единства» родилась в продолжение фестиваля «Беларусь – моя песня», который тоже охватил всю страну. И еще раз наглядно показал, что белорусская земля богата на талантливых людей. И в каждом уголке страны они поддерживают и развивают свое музыкальное искусство и песенные традиции. Глава государства остался под впечатлением от этих концертов. Так и появилась задумка собрать лучшее из выступлений в один большой творческий проект. Ну, а когда 17 сентября 2024 года в «Минск-Арене» проходил патриотический форум, посвященный Дню народного единства, Президент в торжественной обстановке объявил о старте «Марафона единства». Лукашенко: нам нужно не стесняться быть белорусами! Читайте здесь.

Виктория Ходосок:

За несколько месяцев путешествия акция успела побывать в 16 городах и охватить все регионы страны, став самым масштабным народным проектом. Он сплотил тысячи белорусов. Встречи, акции, квесты, выставки, интерактивные площадки, зажигательные концерты (производственные цеха предприятий превращались в импровизированную сцену). В общем, программа была настолько насыщенной, что, не ошибусь, если скажу: впечатления у участников марафона останутся надолго. И вот «Марафон единства» в начале недели снова вернулся в Минск. За это время организаторы провели в столице более 70 мероприятий. Самые разные локации: от интерактивных «НЕлекций» и «Ночи открытий» в Национальной библиотеке до финального концерта в «Минск-Арене».

Финальный концерт «Марафона единства» собрал более 10 тысяч зрителей. Среди них и Александр Лукашенко.

О концерте я наслышана уже неделю как! До того очень хотела попасть, желание сбылось! Надеюсь увидеть нечто грандиозное, что и обещали. А также надеюсь увидеть Президента нашего. Постоянно посещаю мероприятия, на которых бывает наш Президент: хожу на хоккей, парады, концерты.

Пришли с хорошим настроением, хотим посмотреть на этот прекрасный концерт. Время выбрало нас!

– Оформление, подготовка самого мероприятия очень впечатляют.

– А самое главное, что марафон объединил наши города, людей. Я нашла много новых друзей в разных городах. Вместе с коллективами мы принимали участие. Это очень круто, развивает молодежь и воспитывает патриотизм. Я хочу сказать огромное спасибо.

Я повторю то, что говорят многие: это настолько важно, чтобы в наших рядах не было предателей, не было перебежчиков, кто вещает и непонятно что творит и говорит. Болит душа порой за то, что земля их взрастила, но они перебежали, переобулись и за гранты какие-то творят неимоверное. А вообще чувства переполняют и очень приятно, что большинство наших белорусов – это люди умные, умеющие сделать правильные выводы и умеющие объединиться.

Мы пришли с чувством абсолютной теплоты, радости, это грандиозное событие. Мы рады, что здесь оказались. Мы приехали из Витебска с коллегой.

Виктория Ходосок:

В программе концерта порядка трех десятков номеров. Это и хореографические и вокальные. На сцену выходят не только белорусские артисты. Так, перед зрителями выступили народный артист России Юрий Антонов. Также Таисия Повалий.