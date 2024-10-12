Космонавты Новицкий и Василевская приехали на «Марафон единства» в Молодечно

Тысячи людей, неравнодушных к судьбе свой страны, объединила общественно-культурная акция «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи людей, неравнодушных к судьбе свой страны, объединила общественно-культурная акция «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Молодечно утро началось с открытия мурала, получившего название «Будущее Беларуси в твоих руках».
Тем временем на железнодорожном вокзале открылась выставка информационного агентства БелТА «Беларусь. Взлет». 40 фоторабот впервые представлены публике и рассказывают о том, как развивалась наша страна: промышленность, аграрный сектор, строительство дорог и собственной АЭС.
Без внимания не осталось и покорение околоземной орбиты. Как это было, у космонавтов лично могли поинтересоваться молодечненцы. Марину Василевскую и Олега Новицкого, у которого как раз день рождения, встречали незабываемо.
В зале ожидания вокзала прошла «Знаковая встреча». В теплой обстановке космонавты рассказали о том, как мечтали о полете, как к этому шли. Говорили и о любви к Родине. Именно она помогает реализовать мечты, даже иногда и амбициозные.
Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России:
Единство присутствует в моей жизни всегда. Я очень рад, что являюсь представителем двух государств. Я не могу их разделить. У нас нет границ между Беларусью и Россией. Это счастье, быть человеком, который имеет право приезжать на свою Родину, где ты родился и где учился.
Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:
Мы здесь вместе, это знак того, что действительно Союзное государство, дружба. Вместе мы сила, вместе мы все выдержим и все победим. Мы не просто так слетали в космос вместе, поэтому за нами сила, за нами мощь. И Союзное государство – это единение, это жить одной семьей на нашей большой планете.
Завершит двухдневную программу акции яркий аккорд первого этапа масштабного марафона концерт «Время выбрало нас!». Сегодня станет известен и город, который следующим примет «Марафон единства».