Космонавты Новицкий и Василевская приехали на «Марафон единства» в Молодечно

Тысячи людей, неравнодушных к судьбе свой страны, объединила общественно-культурная акция «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молодечно утро началось с открытия мурала, получившего название «Будущее Беларуси в твоих руках».

Тем временем на железнодорожном вокзале открылась выставка информационного агентства БелТА «Беларусь. Взлет». 40 фоторабот впервые представлены публике и рассказывают о том, как развивалась наша страна: промышленность, аграрный сектор, строительство дорог и собственной АЭС. Без внимания не осталось и покорение околоземной орбиты. Как это было, у космонавтов лично могли поинтересоваться молодечненцы. Марину Василевскую и Олега Новицкого, у которого как раз день рождения, встречали незабываемо.

В зале ожидания вокзала прошла «Знаковая встреча». В теплой обстановке космонавты рассказали о том, как мечтали о полете, как к этому шли. Говорили и о любви к Родине. Именно она помогает реализовать мечты, даже иногда и амбициозные.