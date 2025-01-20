«Марафон единства» стартовал в Минске под сводами железнодорожного вокзала

Только вместе можно передать будущим поколениям все то, что было собрано по крупицам нашими предками. Во время путешествия «Марафона единства» по стране, белорусы убедились – мы сильны своими ценностями, традициями и любовью к родине. 20 января самый народный проект вернулся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целую неделю Минск будет жить в ритме праздника сплоченности. В афише – полюбившиеся акции и громкие премьеры. Концерт на Комаровском рынке, ночь открытий в Национальной библиотеке и молодежный караоке-баттл. Кульминацией «Марафона единства» станет концерт на «Минск-Арене». Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

«Марафон единства» продолжается. Сегодня он пришел в Минск. Минчане очень рады приветствовать всех участников. Очень приятно, что все люди отнеслись с большой ответственностью к подготовке «Марафона единства» в Минске и сегодня столько предложений, которые звучат от предприятий, организаций, творческих коллективов, учебных заведений, которые делают все для того, чтобы показать, что мы вместе, мы едины.

В Минске стартовали ярким и масштабным флешмобом. «Батька у нас крутой» – хит зазвучал под сводами железнодорожного вокзала. Сотни человек исполнили под аккомпанемент баяна любимую песню. Конечно, придают настроение, доброе утро, заряд бодрости и устремление в будущее.