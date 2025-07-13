В Минске прошёл уникальный концерт под открытым небом «Музыка народов мира»

Понятно, что Витебск сейчас – средоточие культурного богатства Беларуси, но и в других наших городах творческая жизнь не замирает ни на минуту. В Минске Национальный академический оркестр имени Финберга дал уникальный концерт «Музыка народов мира». Звучала редчайшая классика белорусских композиторов ХХ века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые из произведений, которые прозвучали в Верхнем городе, ранее никогда не были представлены широкой аудитории. Концерт собрал как давних поклонников летнего музыкально-туристического сезона, так и людей, для которых встреча с музыкой стала приятным открытием во время прогулки по Минску.

Мы из Москвы, путешествуем здесь, отдыхаем. Увидели проходящий концерт, слушаем, пока все нравится. Достаточно важно. Это хорошо и для просвещения, и для культурного объединения. Я вижу, что называется «Музыка народов мира». Я за то, чтобы максимально изучать культуру свою, других народов, чтобы все жили в мире и согласии .

Максим Рассоха, художественный руководитель-главный дирижер заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М.Я. Финберга»:

Мало кто знает, даже в музыкальной среде нашей белорусской, что есть такие произведения на основе разных национальных мелодий других стран в творчестве белорусских авторов. И нам удалось собрать. Это многое находилось в архивах, это многое неизданное находится в рукописных вариантах. Вот нам удалось это все собрать воедино.

В следующий раз Национальный академический оркестр имени Финберга выступит в Верхнем городе 23 августа. Совместно с всемирно известным пианистом Тимуром Сергееней. Поклонников классической музыки порадуют произведениями Рахманинова, Чайковского и Глазунова.