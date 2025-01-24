Прямой эфир

Лукашэнка: мы абавязкова захаваем для нашчадкаў мірнае неба ў нас над галавамі

24 января 2025 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В «Минск-Арене» финишировала акция «Марафон единства». На трибунах около 10 тысяч зрителей. Вместе с ними и Президент. Александр Лукашенко подчеркнул: «Марафон единства» показал, что Беларусь как одна большая семья, где каждый готов поддержать друг друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашэнка: мы абавязкова захаваем для нашчадкаў мірнае неба ў нас над галавамі-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
«Марафон адзінства» паказаў: Беларусь адна вялікая сям'я, дзе кожны гатовы падтрымаць адзін другога. Вы падарылі людзям вялікую радасць, даказалі, што мастацтва і асвета, памножанае на жывыя чалавечыя адносіны, могуць ствараць цуды. Ведаеце, калі ў мяне пытаюцца, што робіць Беларусь такое асаблівае, прывабнае, гасцінны, светлы, напоўнены аптымізмам. Я адказваю – людзі. Гэта вы асаблівыя, таму і краіна ў нас асаблівая. На гэтым, дадзены нам Богам, кавалачку зямлі наш адзіны дом. Гэты дом не прадаецца ні за якія грошы. Мы будзем і далей будаваць гарадскія кварталы і вёсцы будучыні, дарогі і заводы, станцыі метро і школы. Будзем мадэрнізаваць сельскую гаспадарку, развіваць навуку і адукацыю, медыцыну. Рабіць усе, каб краіна станавілася яшчэ больш прыгожай і ўтульнай для нас, нашых дзяцей і ўнукаў. Вінавата гэтаму прысвечаны першы ў пяцігодцы Год добраўпарадкавання, будзе і працяг. Самае галоўнае – мы абавязкова захаваем для нашчадкаў мірнае неба ў нас над галавамі. 

# Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
В агрогородке Хутор запустили газопровод! Как проходит газификация в Беларуси?
24 января 2025 17:40

В агрогородке Хутор запустили газопровод! Как проходит газификация в Беларуси?

Выборы-2025 – представители «Белой Руси» выступали на агитавтомобиле
24 января 2025 17:19

Выборы-2025 – представители «Белой Руси» выступали на агитавтомобиле

Выборы-2025 – международные эксперты отметили достойную организацию досрочного голосования
24 января 2025 17:16

Выборы-2025 – международные эксперты отметили достойную организацию досрочного голосования