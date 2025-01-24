Лукашенко: мы не станем гнуть спину под панской плеткой и не допустим, чтобы на нашу землю ступил сапог захватчика
«Марафон единства» стал яркой страницей в современной летописи Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко в своем выступлении на заключительном концерте самого масштабного народного проекта страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За несколько месяцев путешествия акция успела побывать в 15 городах и охватить все регионы страны. И вот «Марафон единства» вновь вернулся в столицу. Финальный аккорд – на многотысячной «Минск-Арене». «Время выбрало нас» – название этого гала-концерта и, пожалуй, главный нарратив этого не самого простого и невероятно ответственного отрезка в нашей суверенной истории. Пока мы едины, мы непобедимы.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Название само говорит о себе. «Марафон единства» – это знак всему миру о том, что белорусы едины, мы одна большая семья. Мы белорусы внутри знаем – кто мы, что мы друг другу братья и большая семья. Но далеко не весь мир об этом знает. Но хотелось бы, чтобы знали все и так к нам относились.
Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
И трудом, и эмоциями, и на спортивных аренах мы все показывали свое отношение к государству и любовью демонстрировали наш позыв.
Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Только вместе и сообща можно решать проблемы, трудности, выходить на какие-то высоты. В конце концов, когда ты с кем-то вместе решаешь задачи, то ты выходишь к победе, которую все ждут.
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Мы на протяжении долгого времени были объединены либо одной какой-то проблемой, либо одной целью, которую, несомненно, всегда достигали. Это единение помогает в достижении любой цели. А то, что белорусы лучшие – история это доказала, что лучше нас никого нет.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Мы давно таких вещей не испытывали. Мы идем болеть за команду, мы едины. В болении и в том желании победы нашей единственной команде. Мы идем на мероприятие поздравлять своих друзей – мы едины в том, что хотим человека поздравить. Здесь мы собираемся и хотим сказать себе и всем другим, что мы в едином желании отстаивать свои национальные интересы, в желании быть едиными в решении серьезных экономических задач во имя процветания нашей любимой Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Паважаныя сябры, дарагія беларусы і госці нашай Беларусі. У гэтым вялізарным зале сёння пануе гонар, годнасць і адзінства. Таму што ў Мінск прыехалі людзі з усіх куткоў нашай прыгожай Беларусі. Людзі неабыякавыя да будучыні нашай Радзімы.
Лукашэнка: мы абавязкова захаваем для нашчадкаў мірнае неба ў нас над галавамі.
Александр Лукашенко:
Мы умеем слушать и верить. Наша славянская суть такова. Мы верим. И это качество белорусского народа сыграло злую шутку в истории независимой Беларуси. Когда мы верили в 2020 году в наших людей, часть наших людей поверила в упрывабнае заможное жыццё за кордоном. Мы чуть не уничтожили сами себя, давайте откровенно об этом говорить. Но это была очень важная, необходимая прививка нашему организму. Мы эту прививку получили. И все наши противники и враги должны понимать, не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 году. Мы не будем плясать под чужую дудку, не станем гнуть спину под панской плеткой, не допустим, чтобы на нашу землю ступил сапог захватчика. Вы можете быть в этом абсолютно уверены.