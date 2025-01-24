Лукашенко: мы не станем гнуть спину под панской плеткой и не допустим, чтобы на нашу землю ступил сапог захватчика

«Марафон единства» стал яркой страницей в современной летописи Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко в своем выступлении на заключительном концерте самого масштабного народного проекта страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За несколько месяцев путешествия акция успела побывать в 15 городах и охватить все регионы страны. И вот «Марафон единства» вновь вернулся в столицу. Финальный аккорд – на многотысячной «Минск-Арене». «Время выбрало нас» – название этого гала-концерта и, пожалуй, главный нарратив этого не самого простого и невероятно ответственного отрезка в нашей суверенной истории. Пока мы едины, мы непобедимы.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Название само говорит о себе. «Марафон единства» – это знак всему миру о том, что белорусы едины, мы одна большая семья. Мы белорусы внутри знаем – кто мы, что мы друг другу братья и большая семья. Но далеко не весь мир об этом знает. Но хотелось бы, чтобы знали все и так к нам относились.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

И трудом, и эмоциями, и на спортивных аренах мы все показывали свое отношение к государству и любовью демонстрировали наш позыв.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Только вместе и сообща можно решать проблемы, трудности, выходить на какие-то высоты. В конце концов, когда ты с кем-то вместе решаешь задачи, то ты выходишь к победе, которую все ждут.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Мы на протяжении долгого времени были объединены либо одной какой-то проблемой, либо одной целью, которую, несомненно, всегда достигали. Это единение помогает в достижении любой цели. А то, что белорусы лучшие – история это доказала, что лучше нас никого нет.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы давно таких вещей не испытывали. Мы идем болеть за команду, мы едины. В болении и в том желании победы нашей единственной команде. Мы идем на мероприятие поздравлять своих друзей – мы едины в том, что хотим человека поздравить. Здесь мы собираемся и хотим сказать себе и всем другим, что мы в едином желании отстаивать свои национальные интересы, в желании быть едиными в решении серьезных экономических задач во имя процветания нашей любимой Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Паважаныя сябры, дарагія беларусы і госці нашай Беларусі. У гэтым вялізарным зале сёння пануе гонар, годнасць і адзінства. Таму што ў Мінск прыехалі людзі з усіх куткоў нашай прыгожай Беларусі. Людзі неабыякавыя да будучыні нашай Радзімы. Лукашэнка: мы абавязкова захаваем для нашчадкаў мірнае неба ў нас над галавамі.