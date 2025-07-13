В Витебске определились лидеры первого тура конкурса молодых исполнителей эстрадной песни

Наша Валерия Бернатович набрала 67 баллов из 70 возможных. Участники представляли на суд жюри мировой хит. Сегодня в их исполнении прозвучат славянские композиции. Баллы по итогам двух дней суммируются. За главный приз борются артисты из 14 стран. Отрыв друг от друга у солистов небольшой – интрига сохранится до последнего.

Валерия Бернатович, участница Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2025» (Беларусь): Безумно довольна, очень рада. Публика белорусская, вот самая лучшая публика, которая есть на планете. Они так зарядили перед началом номера, что вот уже, вот прям в груди все сжало.

Алмагуль Батталиева, участница Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2025» (Казахстан):

Я боролась за то, чтобы оказаться здесь целых 8 лет. Наконец-то я здесь. Я даже со сцены закричала, что Беларусь, Витебск, привет, наконец-то я здесь! Неужели я сейчас представляю свою страну? Это большая честь и большая радость для меня.

Покоряли сцену Летнего амфитеатра накануне не только певцы. Юмористы тоже сражались за звание лучших. «Славянский базар»– традиционное место встречи для представителей этого жанра. Самый веселый и находчивый проект ежегодно в программе форума.