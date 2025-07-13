Пропавшая в Австралии немецкая путешественница найдена живой спустя 12 дней

Путешественница перестала выходить на связь еще 29 июня. Ее автомобиль обнаружили брошенным в малонаселенном регионе Уитбелт. Как установила полиция, машина застряла в труднодоступной местности, и Каролина, решив продолжить путь пешком, заблудилась. К счастью, спустя неделю скитаний ей удалось остановить автомобиль местной жительницы посреди одного из национальных парков. Ее отвезли в ближайший город. Оттуда изможденную туристку на вертолете доставили в больницу, где она сейчас проходит восстановление.

Каролина провела 11 ночей в суровых условиях австралийской дикой природы, питаясь теми крохами еды, которые были у нее с собой, пила дождевую воду. Она получила множество ссадин, порезов и солнечных ожогов, а ее вещи изрешетили насекомые. Инспектор полиции подчеркнул невероятную стойкость пострадавшей и сообщил, что жизни Каролины уже ничего не угрожает. Родственники путешественницы были уведомлены о ее спасении. Однако, несмотря на все пережитые испытания, сама девушка заявила, что намерена продолжить путешествие по Австралии.