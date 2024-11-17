Грандиозное шоу, яркие фанфары и тысяча артистов! «Марафон единства» прошёл в Бобруйске

«Марафон единства», который уже называют самым народным проектом страны. В этот раз его принимал Бобруйск, и, как убедилась наша съемочная группа, в этом городе «Марафон единства» пополнился новыми форматами, проектами и вкусами, конечно. Без знаменитого зефира из Бобруйска никто не уехал, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чем еще удивлял и как принимал гостей город на Березине? В Бобруйск отправилась Алеся Иванова.

Бобруйск. Город пяти конфессий, бывшая еврейская столица Беларуси и исторический центр Могилевщины. Здесь гармонично соседствуют строгость современных многоэтажек и неповторимый колорит дореволюционного города. Один из промышленных гигантов страны. Здесь работает свыше 30 предприятий в разных отраслях. Что уж говорить, если бобруйский зефир – пожалуй, самый желанный подарок из Беларуси.

Легендарный трактор «Беларус» сегодня известен без малого на пяти континентах. А география поставок – больше 120 стран мира. Из чего состоит самая популярная белорусская машина участники «Марафона единства» узнали на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов. Снимать в цехах можно и даже нужно. Фото и видео из самого сердца производства уже разлетелись по соцсетям блогеров и артистов.

Первую шину на предприятии создали для карьерного самосвала БелАЗ. Вот уже не один десяток лет промышленные гиганты идут нога в ногу, преодолевая разные трудности, и принимая новые вызовы. Только вместе противостоять санкциям и занять освободившиеся рынки сбыта – ведь как не крути – «Одно дело делаем».

Впервые на «Марафоне единства» в Бобруйске и Президентский оркестр Беларуси. Виртуозы скрипки, фано, виолончели не только дали мастер-класс, но и выступили с концертом в цеху предприятия «ФанДок». Такой формат – еще одно новое решение от организаторов народного проекта. Вместе коллектив не только у станков, но и на танцполе. Дирижер задает темп. Устоять сложно. Да и надо ли?

В советское время в бывшем здании казарм бобруйской крепости размещался госпиталь. А в период Великой Отечественной немцы использовали сооружение в качестве концлагеря для военнопленных. Трагические страницы истории нашли отражение в уникальной экспозиции «Подвиги и судьбы партизан в документах». Интерактивная выставка – детище издательского дома «Беларусь Сегодня» и Национального архива. Экспозиция основана на материалах интернет-проекта «Партизаны Беларуси». Благодаря которому за несколько дней работы выставки десятки бобруйчан смогли найти информацию о своих погибших родственниках.

Какой же «Марафон единства» без подарков. В списке достопримечательностей Бобруйска теперь и яркий мурал. А вот проверить знания о родном городе можно было на тематическом квесте, который побил все рекорды по количеству участников. Секретами успеха на знаковой встрече делились титулованные спортсмены и известные исполнители. Заключительные аккорды республиканской общественно-культурной акции звучали под сводами многотысячной «Бобруйск-Арены». Все это – гала-концерт «Время выбрало нас». Новые хиты и полюбившиеся песни в исполнении белорусских артистов. Дух единства – в каждой ноте. Своим творчеством с земляками делились известные уроженцы Могилевщины.