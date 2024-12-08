«Катюша», малая родина Президента и гала-концерт – как принимали «Марафон единства» в Орше

В единстве наша сила. Как сохранить дух единения и общности, что делает нас белорусами и что в основе нашего культурного и духовного ДНК, в том числе об этом самый народный проект страны «Марафон единства». Каждую неделю его встречают в разных городах Беларуси. В этот раз столицей молодого фестиваля стала Орша, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Мычка – о том, что нас объединяет.

Орша – город шумный и быстрый. Он мало похож на тихий районный центр. Здесь был напечатан первый белорусский букварь, а на постаменте застыли легендарные «Катюши». Стальные магистрали завязали один из самых крупных транспортных узлов не только в Беларуси. Орша – важное звено в железнодорожной сети стран СНГ. Среди долгожданных гостей оршанской железнодорожной платформы – «Марафон единства». Стать участником марафона можно едва покинув поезд. В здании железнодорожного вокзала разместилась выставка «Беларусь. Взлет». 40 уникальных плакатов – это 40 историй жизни обычных белорусов за период 30-летнего пути независимой страны. И это впечатляет.

Ирина Акулович, генеральный директор информационного агентства БЕЛТА:

Это все нужно нам для того, чтобы мы с вами могли все это сравнить. Когда человек умет сравнивать, он понимает как жить дальше. Ни спонтанно, ни от истерик, ни от того, что кто-то обидел принимать какие-то решения, понимать для чего ты идешь, как ты живешь, чего ты хочешь, как ты работаешь, как ты строишь свою семью. Вот это все нам нужно для этого анализа. И эта выставка, очень органичная часть «Марафона единства», помогает нам быть едиными.

Да, в последние годы Орша заметно похорошела. Результаты эксперимента по возрождению района налицо. 400 экономических проектов по 18 направлениям от промышленности, сельского хозяйства до логистики и туризма. Инвестиции государства – почти 3 миллиарда рублей. Такого внимания не получал ни один район страны. Только это предприятие – Оршанский льнокомбинат – глава государства посещал 5 раз.

Экскурсионный маршрут заехал в Александрию, на малую Родину Президента, где в скромной деревянной школе разместился музей. Впервые в афише марафона чек-поинт от Министерства обороны. У ледовой арены развернулась выставка с образцами артиллерийского вооружения, стрелкового оружия и форменной одежды. Но ничто так не объединяет, как песня. Прямо на марафоне родилась идея затянуть вместе «Катюшу». Яркий флешмоб организовали у символа наших побед – одноименной боевой машины – мемориала на берегу Днепра.

Самые увлеченные посетители интерактивных площадок – дети. В Орше к хороводу проектов присоединился новый – «Команда Первых». Веселые испытания на станциях – возможность не только продемонстрировать ловкость, но и познакомиться с достижениями страны. В основе идеи – работа наших промышленных гигантов: МАЗа, БЕЛАЗа, МТЗ. Вместе с ними были созданы три робота-трансформера. Всего за один день марафона с командой первых познакомились 1,5 тысячи детей. Вся площадка полная детей! Это детский смех, улыбки, огромный интерес пройти каждую точку квеста. Мы подготовили классные призы от «Команды Первых». Все, кто пройдет весь квест, получат и сладкую вату, и раскраски – там много всего интересного. Мы рады, что проект «Команда Первых» живет и продолжает свой путь по стране.

Марафон это калейдоскоп эмоций. Разных. От радости и веселья до глубоко осознания истории Беларуси и ее настоящего. На знаковой встрече даже заглянули в будущее. Прогноз на 10 лет от Вадима Гигина звучит вдохновляюще.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Беларусь сохранит мир. Она будет мирная и безопасная страна. Наш Президент все для этого делает, как и мы вместе с ним. Это независимая, суверенная страна в союзе с Российской Федерацией. Я думаю, что союз расшириться. Потому что те государства – партнеры, которые состоят в других организациях с нами будут постепенно подтягивать этот уровень интеграции.