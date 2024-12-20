Блогеры посетили одно из самых закрытых производств Беларуси! Брест принимает «Марафон единства»

Брест закружился в ритме «Марафона единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятия самого народного и мобильного культурно-просветительского форума расписаны буквально по минутам. В городе над Бугом шумно и весело. Пели сегодня и оперные артисты для учащихся музыкального колледжа, и эстрадные исполнители на производственных подмостках. Это не считая лекций, встреч, выставок и многочисленных мастер-классов. Ну а завершение первого дня «Марафона единства» стало поистине ярким. Его ждали все жители города. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Эта земля дышит историей, с нее начинается наша страна. Брест первым встречает гостей и первым вступает на защиту рубежей. Как сегодня, так и более 80 лет назад. «Не будите уснувших солдат» – уникальная акция. На месте самых кровопролитных боев 41-го – потомки героев. Военнослужащие, молодежь, дети. Огни тысячи свечей и россыпь алых цветов – безмолвное многоголосие благодарности.

Сергей Кудрачев, артист заслуженного коллектива Беларуси Духового оркестра ГУВД Мингорисполкома:

Когда я эту песню пою, я вспоминаю о своем предке. Мой дед погиб под Берлином, не дожив всего лишь неделю. Поэтому все это сердце мое прочувствовало. Уроки прошлого – в 41-м «в ружье» по команде в Цитадели встали представители 30 национальностей. В белорусских партизанских отрядах за победу и мир сражались представители 70 наций. Единство как истинную силу народов отразили в выставке музея Великой Отечественной войны.

Даниил Савицкий, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной Войны:

Выставка показывает интернациональный характер борьбы за освобождение Беларуси в годы Великой Отечественной войны, что и отражается в ее названии и в каждом предмете, в каждой личности, продемонстрированной на планшетах – единство всех народов Советского Союза, принимавших активное участие в освобождении Беларуси.

Единство не только на поле боя, а и в мирных цехах. Сперва советских – на «Брестгазоаппарате» выпустили первые партии газовых плит спустя 13 лет после победного мая. А сегодня это совместное белорусско-российское предприятие – крупнейший производитель кухонной техники в СНГ. А от первой партии плит нас отделяют 30 миллионов экземпляров. Брест принимает «Марафон единства»: выставки, интерактивы, мастер-классы. Читайте здесь.

Сделать кухонных помощников хозяек еще и музыкальными – такая идея точно появится у разработчиков после акции «Разам працуем, разам спяваем». В сутки с конвейеров сходит до 1000 изделий, но на этот час брутальный цех стал лиричным. Оперная дива исполняет хит 2000-х – такое возможно только на «Марафоне единства».

Музыкально сегодня было и на одном из крупнейших производств мебели. Более 500 моделей отправляется на экспорт. Высокотехнологичное оборудование для деревообработки в свое время сменило старые станки бывшего завода микросхем. Большой успешный путь – это всегда несчетное количество шагов каждого неравнодушного к своему делу.

Как единый механизм. Задумывались ли вы, что «Брестмаш» помогает не только доставлять сельских детей к школам на современных микроавтобусах, но и изготавливать любимые продукты питания? Комплектующие сходят с конвейера для продуктового лидера. От отдельной детали к сложной логистике благодаря автомобилям МАЗ – вот и получается, одно дело делаем, чтобы гарантировать технологический суверенитет. Предприятие начинает новую эру в своем развитии – здесь собрали первый белорусский минивэн на электрическом ходу. В планах поставить производство на поток.

Андрей Сюй, генеральный директор Шанхайской промышленно-торговой компании:

Мы хотим объединиться с вами, создать дружественные отношения с великой Беларусью.

А в этой конкуренции рождается лучший продукт для белорусского потребителя. Брестские чулочки то и дело хотят перещеголять гродненского производителя «Конте». В такой борьбе за качество и проявляется единство.

Едва ли не единственный город в Беларуси – Брест, который можно узнать по вкусу сразу на нескольких континентах. И заслуга в этом мощнейшей пищевой переработки. Молочные реки «Савушкина продукта» огибают планету. И вот под прицелом камер блогеров – каждый попадает на экскурсию на одно из самых закрытых производств в стране. Высокие стандарты качества и предельная технологичность.

Влад Кобяков, блогер:

Где бы ни находился на гастролях в Российской Федерации, везде встречаю этот продукт, во всех регионах России. Это и Якутия, это и Дальний Восток. Везде «Савушкин продукт».

Впрочем, часть молодежной аудитории лидеров мнений в эти минуты вышла из онлайна в офлайн. Учащиеся колледжа легкой промышленности на «НЕлекции» у заместителя министра образования Екатерины Петруцкой.

Александр Шумский, учащийся Брестского государственного колледжа легкой промышленности:

Есть возможность пообщаться с очень важными людьми, как сейчас, с замминистра образования. Я считаю, что людей нужно учить истории нашей страны, чтобы они знали, почитали и несли дальше в будущее.

Профессиональная исповедь от истинного полешука, обладателя нескольких министерских портфелей – в прошлом, нынешнего сенатора и уполномоченного главы государства по Брестской области Михаила Русого перед брестской молодежью. Откровенно о выборе – дела жизни и людей, которые сродни маяку в судьбе. Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Мы страну делали вместе. Отвоевали наши родители, восстановили после войны. Страна возможностей – это о многом говорит. Потому что все можно сделать, лишь бы у тебя было желание. Все в стране для этого есть.

Наследие и современность Большого театра Беларуси представили в детальной экспозиции в Брестском театре кукол.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Впервые вообще экспонаты Большого театра вывезли за его границы. Мы решили рассказать немножко о его истории сквозь призму костюмов, афиш, исторических фотографий.

Искренний взгляд на свою страну через главные символы и достижения. Юные брестские таланты старательно выводили то, что нас объединяет – более 14 тысяч работ. И рассуждали в строках о единстве.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Конкурс рисунков «Мы вместе» в рамках «Марафона единства» объединил всех, от самых маленьких до самых больших.