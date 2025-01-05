Чем запомнится «Марафон единства» в Солигорске. Побывали в шахтёрской столице Беларуси

Узнать, чем живут белорусские города и наши люди, можно в том числе благодаря «Марафону единства», который принимал Солигорск. До этого самый народный проект страны побывал в разных городах и областях Беларуси и подарил их жителям много новых впечатлений и эмоций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К примеру, концерты в рамках марафона проходили на вокзалах, крышах и стадионах. А в Солигорске еще и под землей, где концертной площадкой для Президентского оркестра стало подземное отделение больницы спелеолечения. Удивились и зрители, и музыканты.

Город шахтеров, разноцветных гор и четырех стихий. Солигорск. Молодой, но очень перспективный. В 1949-м геологи здесь обнаружили пласты калийной соли. Спустя 10 лет началось строительство комбината по добыче руды, который и заложил основу развития нового города. С тех пор здесь добывают наше главное богатство, из которого производят калийные минеральные удобрения. Впечатляющий эффект работы градообразующего предприятия. Огромные насыпи отработанной породы, космические терриконы – первая точка в маршруте знакомства участников марафона с шахтерской столицей.

Столица шахтеров – Солигорск. Я просто от него в восторге. Я в восторге от масштаба.

Чтобы уравновесить гендерный баланс, в Солигорске построили швейную фабрику. Параллельно с легкой промышленностью начали развивать и пищевую отрасль. Сегодня продукция крупнейшей птицефабрики в стране известна далеко за пределами Беларуси. А молочку местного сыродельного комбината любят за натуральный состав и нежнейший сливочный вкус.

Продукция качественная, вкусная, с чистым составом. Я ее рекомендую постоянно и сейчас с огромным удовольствием смотрю, как она производится.

Развитие промышленности, уверенность в завтрашнем дне и независимость. 30 лет назад белорусы сделали именно такой выбор и не ошиблись. О том, как важно в нужный момент принять верное решение, говорили с учащимися горно-химического колледжа на «НЕскучной НЕлекции».

Алексей Дейко, учащийся Солигорского горно-химического колледжа:

Выбор очень важен, поэтому нужно всегда ходить и высказывать свое мнение на различные выборы, референдумы.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Мы с ребятами говорим о том, что их выбор – это, конечно, их личный выбор, но за его последствия зачастую отвечают и несут ответственность и их родители, и их педагоги, и их семья.

Давать дорогу молодым, причем в разных сферах, – это один из незыблемых ориентиров в политике нашего государства. Для молодежи в Беларуси открыты все двери и в плеяде белорусских талантов постоянно зажигаются новые звезды. Секретами создания рейтинговых телепроектов и пути, который ведет на ту сторону экрана, делились известные артисты и журналисты. Знаковая встреча впервые стала еще и музыкальной.

Андрей Гузель, директор Музыкальной медиакомпании:

Благодаря политике нашего государства, благодаря тем условиям, которые созданы, продюсеры могут приехать во все города нашей страны. Они могут приехать на все предприятия и дать возможность реализовать мечту людям, у которых нет музыкального образования.

А эти кадры лучше всяких слов расскажут об атмосфере, царившей на домостроительном комбинате. Полюбившийся проект «Разам працуем, разам спяваем» привнес в будни солигорских тружеников настоящий праздник. С позитивом, энергией. Все супер, все очень нравится.

Мы хотим мира на земле, чтобы все были счастливы и жили дружно. «Марафон единства» любит удивлять и оставлять свой неповторимый след в истории каждого города. Спуститься в самые недры Солигорщины, отделения больницы спелеолечения, такой шанс выпадает нечасто. Попасть посторонним сюда крайне сложно, но «Марафон единства» открывает даже подземные двери.

Алеся Иванова, корреспондент:

Подземный спелеокомплекс находится на глубине 420 метров. Здесь особый микроклимат, который позволяет лечить огромный спектр заболеваний. Все дело в том, чего, к сожалению, не может передать камера. Это воздух, насыщенный, плотный и, как говорится, исцеляющий.

По-настоящему исцеляющим для пациентов лечебницы стал концерт Президентского оркестра Беларуси. В рамках марафона сценой для маэстро служили вокзал, крыши и стадионы. Но это выступление войдет в личную и творческую историю каждого артиста. Перенимали опыту профессионалов и начинающие танцоры. Для них мастер-класс от артистов Большого театра оперы и балета. Подробнее в видеоматериале.