Лукашенко: мир вокруг быстро меняется, нам сейчас не до внутренних игр и разборок

Мир, спокойствие и стабильность – вот слагаемые, которые сегодня в условиях мирового переустройства необходимы любой стране. И Беларусь будет стоить будущее исключительно на таких принципах. Об этом накануне говорил Президент на многотысячной «Минск-Арене», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас идет жесткий и, увы, кровавый передел миропорядка, установленного в 1945 году, когда Беларусь в числе других основателей утвердила Устав Организации Объединенных Наций. Рушится однополярность последних десятилетий. Возникают новые союзы и центры силы. Мир вокруг быстро меняется. Нам сейчас не до внутренних игр и разборок. Все должны сплоченно и дружно работать как единый организм, если хотим и дальше идти путем, который выбрали много лет назад.