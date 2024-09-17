Лукашенко: нам нужно не стесняться быть белорусами

Вопреки силам, стремящимся посеять рознь и ненависть в белорусском обществе, мы должны проявить согласие и общность духовных традиций и исторической судьбы народа. Об этом заявил глава государства на торжественном мероприятии в честь Дня народного единства. В эти минуты оно продолжается в «Минск-Арене».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам нужно не стесняться быть белорусами и перестать постоянно оборачиваться то вглубь веков, то по сторонам. У нас есть то, что нас объединяет и делает счастливыми на родной земле. Это славное наследие предков и не менее яркие достижения современников. Наша уникальная культура давно стала неотъемлемой частью общего наследия всего человечества. Вопреки силам, стремящимся посеять рознь и ненависть в нашем обществе, мы должны проявить согласие и общность духовных традиций и исторической судьбы народа. Поэтому символично, что сегодня мы даем старт всебелорусской акции «Марафон единства». Это будет марафон триединства традиций: национальной культуры, которую бережно храним и развиваем, талантов наших людей, которыми славится белорусская земля, красоты славянской души, которая наполняет мир вокруг гармонией и взаимопониманием. Давайте беречь и защищать Беларусь! Это завещали нам предки, об этом мы говорим потомкам. Время выбрало нас!