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Трамп намерен с 1 августа ввести пошлины в 30% на товары из Мексики

13 июля 2025 10:32
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Новой жертвой торговой войны, объявленной Дональдом Трампом стала Мексика. Ее товары при поставках в США с 1 августа будут облагаться 30 % пошлинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп намерен с 1 августа ввести пошлины в 30% на товары из Мексики-2

Уведомление об этом американский лидер опубликовал накануне, объяснив решение недостаточными усилиями в борьбе с наркотрафиком. Он также предложил мексиканским компаниям перенести производство в США. Реакция последовала незамедлительно. Правительство Мексики назвало решение несправедливым и заявило о готовности к диалогу, чтобы избежать негативных последствий для обеих сторон. Стоит отметить, что параллельно с этим Трамп анонсировал 30 % пошлины и на товары из ЕС. В общей сложности, без учета европейских государств, под новые торговые ограничения американской администрации попали уже 24 страны. 

# США # Мексика # Дональд Трамп

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