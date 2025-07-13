В Гомеле дали старт городской молодёжной стройке

В Гомеле дали старт городской молодежной стройке. Путевки 15 студентам Белорусского государственного университета транспорта вручили в торжественной обстановке на будущем рабочем месте – им предстоит возводить детскую поликлинику в микрорайоне Хутор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он считается одним из самых молодых и быстрорастущих в областном центре. Здесь проживает более 18 тысяч детей. Пока они обслуживаются в разных филиалах. Современная поликлиника, которая будет сдана через два года, позволит в одном здании получать весь спектр услуг по диагностике и лечению. Объект можно смело назвать молодежной стройкой. Учащиеся и студенты уже трудились здесь в апреле во время республиканского субботника. Важность поликлиники, которая будет служить юным гомельчанам не одно десятилетие, они понимают без лишних слов. К тому же, стройка для будущих инженеров – возможность увидеть профессию изнутри.

Раиса Прокопенко, начальник передвижной механизированной колонны №16 Гомельского объединенного строительного треста: Мы стараемся их вовлечь. Они же наши будущие инженерно-технические работники, будущие прорабы, скажем так, мастера. Поэтому, говорю, вы когда своими руками понимаете, что ты можешь каркас связать за такое-то время. То когда придешь работать, ты будешь понимать, что требуется от рабочих. Возможно, кто-то из них захочет остаться подработать на лето.

Иван Черненков, студент:

Для меня это очень интересный опыт. Ощутить все прелести строительства на себе, ощутить весь этот процесс, все эти работы. Конечно, присутствует чувство гордости. Мы понимаем, что это очень важный объект для нашего города.

Ребят обещают вовлечь в различные рабочие процессы – от трамбовки грунта до установки арматуры. Поликлиника строится в два этапа. Сейчас осваивают первый. К слову, гомельская молодежь приложила руку к возведению десятка социальных объектов. В их числе – школы, детский сад, больница, реабилитационный центр.