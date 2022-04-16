«Это его очень сильно задело». Как узнали об уничтоженной пограничной заставе под Гродно?

Новости Беларуси. Марафон чистоты охватил все регионы страны. На генеральной уборке бок о бок люди разного возраста и профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание, традиционно, местам героической славы. Юлия Мычка с подробностями.

В Гродненском районе привели в порядок мемориальный комплекс на месте уничтоженной пограничной заставы. Подробнее. Долгие годы об этом месте на Августовском канале в районе белорусско-польской границы мало кто знал. Но усилиями пограничников с помощью местных жителей удалось отыскать фундаменты заставы, которая приняла первый удар Великой Отечественной войны.

Это место собравшихся на субботник пронизывает до дрожи. Ведь именно здесь 22 июня 1941 года на рассвете под взрывы бомб звучала команда «Застава, к бою!». Фашисты рассчитывали взять ее за 30 минут, но бой длился 10 часов. Жены и дети пограничников прятались в погребе, в какой-то момент их успели отправить на телеге в ближайшую деревню, а защитники остались сражаться до последнего патрона. В итоге четвертая погранзастава 86-го Августовского отряда под командованием старшего лейтенанта Кириченко была стерта с лица земли. Об этой героической странице истории вспомнили лишь спустя годы. «Думаю, хорошо справились со своей задачей». Более 320 тысяч жителей Брестского региона поучаствовали в субботнике. Подробности здесь.