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«Это его очень сильно задело». Как узнали об уничтоженной пограничной заставе под Гродно?

16 апреля 2022 18:39
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Новости Беларуси. Марафон чистоты охватил все регионы страны. На генеральной уборке бок о бок люди разного возраста и профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание, традиционно, местам героической славы.  

Юлия Мычка с подробностями.  

«Это его очень сильно задело». Как узнали об уничтоженной пограничной заставе под Гродно?-1

В Гродненском районе привели в порядок мемориальный комплекс на месте уничтоженной пограничной заставы. Подробнее.  

Долгие годы об этом месте на Августовском канале в районе белорусско-польской границы мало кто знал. Но усилиями пограничников с помощью местных жителей удалось отыскать фундаменты заставы, которая приняла первый удар Великой Отечественной войны.  

«Это его очень сильно задело». Как узнали об уничтоженной пограничной заставе под Гродно?-4

Это место собравшихся на субботник пронизывает до дрожи. Ведь именно здесь 22 июня 1941 года на рассвете под взрывы бомб звучала команда «Застава, к бою!». Фашисты рассчитывали взять ее за 30 минут, но бой длился 10 часов. Жены и дети пограничников прятались в погребе, в какой-то момент их успели отправить на телеге в ближайшую деревню, а защитники остались сражаться до последнего патрона. В итоге четвертая погранзастава 86-го Августовского отряда под командованием старшего лейтенанта Кириченко была стерта с лица земли. Об этой героической странице истории вспомнили лишь спустя годы.  

«Думаю, хорошо справились со своей задачей». Более 320 тысяч жителей Брестского региона поучаствовали в субботнике. Подробности здесь.  

«Это его очень сильно задело». Как узнали об уничтоженной пограничной заставе под Гродно?-7

Андрей Янулевич, краевед:  
Все это благодаря пограничнику Полтавскому, который выжил. И когда он приехал сюда в 1956 году и узнал от местных жителей, что его бойцы, его сослуживцы лежат не похороненные вот так вот, это его очень сильно задело. Он начал поднимать этот вопрос.  

Кубраков провел субботник в деревне Гаи: «Работаем в святом для каждого милиционера месте». Читать здесь.  

«Это его очень сильно задело». Как узнали об уничтоженной пограничной заставе под Гродно?-10

Генеральная уборка – это одновременно и подготовка к 9 Мая. Священный праздник День Победы наша страна встретит весенней и обновленной. А имена героев навсегда останутся в памяти белорусов.  

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# Субботники в Беларуси # общество # Юлия Мычка # Андрей Янулевич # Фотофакт

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