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2,5 миллиона белорусов приняли участие в субботнике. Сколько денег собрали на реконструкцию Хатыни?

16 апреля 2022 14:48
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Новости Беларуси. Около 2,5 миллиона белорусов приняли участие в общенациональном субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

2,5 миллиона белорусов приняли участие в субботнике. Сколько денег собрали на реконструкцию Хатыни?-1

Апрельскую традицию поддержали во всех регионах жители городов и небольших населенных пунктов. Общими усилиями собрано более 10,5 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на реконструкцию мемориального комплекса «Хатынь».  

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# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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