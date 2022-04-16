Казакевич: одно дело, когда ты нехотя листаешь учебник истории, а другое – когда ты видишь, где эти люди воевали, умирали

Убрать сухую траву и ветки, почистить памятники и дорожки – на субботнике трудились пограничники и милиционеры, к ним подключились ученики из местной сопоцкинской школы. Место памяти называют энергетическим до дрожи. Ведь именно здесь 22 июня 1941 года на рассвете под взрывы бомб звучала команда «Застава, в ружье!» Наступали фашистские солдаты армии «Центр», самой крупной немецкой группировки, при поддержке бронетехники и артиллерии. Они рассчитывали взять заставу за 30 минут, но бой длился 10 часов. Читайте здесь .

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Это еще и урок такой наглядной вечной истории, потому что одно дело, когда ты берешь в руки учебник и, может быть, нехотя его листаешь, а другое дело, когда ты своими глазами видишь, где эти люди воевали, умирали, ведь из этой заставы не выжил никто. Никто не сбежал, никто не струсил, они все защищали свою Родину.

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