Прямой эфир

«Очень важный природный ресурс». Сотрудники МИД посадили деревья и поддержали акцию «Неделя леса»

16 апреля 2022 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудники Министерства иностранных дел 16 апреля провели в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень важный природный ресурс». Сотрудники МИД посадили деревья и поддержали акцию «Неделя леса»-1

Дипломаты занялись посадкой елей и сосен, поддержав таким образом общереспубликанскую акцию «Неделя леса».  16 апреля благодаря их усилиям высажено более 20 тысяч саженцев на участке почти в три гектара.

«Очень важный природный ресурс». Сотрудники МИД посадили деревья и поддержали акцию «Неделя леса»-4

Лес – это богатство Беларуси, очень важный природный ресурс. Большая ставка делается сейчас на деревообработку, на экспорт продукции деревообработки, поэтому наши запасы, наши ресурсы надо пополнять, то есть с экономической точки зрения, но и надо не забыть, что леса – это наши друзья, очищающие наш воздух. И лично для меня лучший вариант отдыха – это отправиться в лес с семьей, пособирать грибы, летом – ягоды.

«Очень важный природный ресурс». Сотрудники МИД посадили деревья и поддержали акцию «Неделя леса»-7

Также гроздями рябины теперь будет украшен детский парк культуры и отдыха в Заславле. Работники прокуратуры Минской области заложили здесь аллею в честь столетия прокуратуры Беларуси. Тут же появился и памятный камень с табличкой о знаменательном событии.

Читайте также:

«Это сплачивает наши коллективы». Иван Кубраков присоединился к акции «Неделя леса»

Любой человек должен помогать своей природе. Как проходит акция «Неделя леса» в Витебской области?

5000 человек ежедневно принимают участие в акции «Неделя леса». Как белорусы могут помочь природе?

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хренин: наши предки зародили традицию наводить порядок на своей земле, это стало даже брендом нашей страны
16 апреля 2022 14:50

Хренин: наши предки зародили традицию наводить порядок на своей земле, это стало даже брендом нашей страны

2,5 миллиона белорусов приняли участие в субботнике. Сколько денег собрали на реконструкцию Хатыни?
16 апреля 2022 14:48

2,5 миллиона белорусов приняли участие в субботнике. Сколько денег собрали на реконструкцию Хатыни?

«Наш цирк на данный момент лучший в Европе». Работники Белгосцирка о новых программах и профессиональном празднике
16 апреля 2022 14:48

«Наш цирк на данный момент лучший в Европе». Работники Белгосцирка о новых программах и профессиональном празднике