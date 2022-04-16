«Очень важный природный ресурс». Сотрудники МИД посадили деревья и поддержали акцию «Неделя леса»

Новости Беларуси. Сотрудники Министерства иностранных дел 16 апреля провели в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудники Министерства иностранных дел 16 апреля провели в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипломаты занялись посадкой елей и сосен, поддержав таким образом общереспубликанскую акцию «Неделя леса». 16 апреля благодаря их усилиям высажено более 20 тысяч саженцев на участке почти в три гектара.
Лес – это богатство Беларуси, очень важный природный ресурс. Большая ставка делается сейчас на деревообработку, на экспорт продукции деревообработки, поэтому наши запасы, наши ресурсы надо пополнять, то есть с экономической точки зрения, но и надо не забыть, что леса – это наши друзья, очищающие наш воздух. И лично для меня лучший вариант отдыха – это отправиться в лес с семьей, пособирать грибы, летом – ягоды.
Также гроздями рябины теперь будет украшен детский парк культуры и отдыха в Заславле. Работники прокуратуры Минской области заложили здесь аллею в честь столетия прокуратуры Беларуси. Тут же появился и памятный камень с табличкой о знаменательном событии.
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