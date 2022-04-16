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«Происходит сплочение людей». Владимир Кухарев принял участие в субботнике на территории бывшего концлагеря Дрозды

16 апреля 2022 13:05
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Новости Беларуси. К республиканскому субботнику присоединилось и руководство столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поучаствовал в благоустройстве территории бывшего концлагеря Дрозды.

«Происходит сплочение людей». Владимир Кухарев принял участие в субботнике на территории бывшего концлагеря Дрозды-1

Субботник начался с церемонии возложения цветов к мемориальному камню. Память погибших присутствующие почтили минутой молчания. Всего в наведении порядка приняли участие около сотни человек. В их числе представители администрации Центрального района, Мингорсовета, активисты объединения «Белая Русь». А также молодежь и работники коммунальных служб. Красили ограды, сгребали листву, обрезали сухие ветки. Высадили около 20 деревьев – сосен и рябин.

«Благоустроим, сделаем красиво». К республиканскому субботнику присоединилось руководство Минска. Читать здесь.

«Происходит сплочение людей». Владимир Кухарев принял участие в субботнике на территории бывшего концлагеря Дрозды-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
В такие дни, наверное, происходит сплочение людей. Сплочение общей идеей того, что мы должны помнить наше прошлое. Потому что это действительно героическое прошлое, достигнутое жизнями миллионов наших людей, которые сложили свои головы, чтобы мы жили мирно, счастливо, свободно. И это, конечно, дорогого стоит.

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# Субботники в Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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